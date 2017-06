ABM promove workshop sobre Segurança do Trabalho em Ipatinga

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas) vai participar do 9° Workshop de Segurança e Saúde Ocupacional – Foco Industrial, que será realizado dos dias 20 a 22 de junho, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. Por meio de palestras, cursos e debates, o evento irá discutir os procedimentos que as empresas podem realizar para gerir de maneira eficiente a saúde e segurança de seus profissionais. O Crea-Minas estará presente com um estande, onde estarão expostos os serviços da instituição e de entidades parceiras.

O workshop é realizado pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), e tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico, por meio de programas de formação e de evolução técnico-científica, além de fomentar a inovação em processos, produtos e gestão nas áreas de metalurgia, materiais e mineração. O encontro reunirá profissionais das áreas de engenharia, saúde ocupacional e segurança do trabalho, docentes, acadêmicos e gestores de empresas de grande e pequeno porte, em especial as empresas da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Serviço

Data: 20 a 22/06/2017

Horário: 7h às 17h

Local: Centro Cultural Usiminas – Av. Pedro Linhares Gomes – BR-381, 3900 – Industrial, Ipatinga