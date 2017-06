“A Batalha dos Mundos” chega à Ipatinga

O dono do acessadíssimo canal RezendeEvil, Pedro Afonso Rezende, com quase 12 milhões de inscritos e 4 mais de bilhões de visualizações, apresenta em todo o Brasil a aventura teatral “A Batalha dos Mundos”. Neste espetáculo, o youtuber mostra o seu lado ator do início ao fim da trama. A atração chega à Ipatinga no dia 8 de julho, às 19h.

“A Batalha dos Mundos” traz um show emocionante, cheio de surpresas e romance, onde o público poderá acompanhar Rezende o tempo todo no palco, além de ter uma importância fundamental na história. Dessa vez, Pedro trará o mundo virtual para o real.

Nos palcos, Rezende vai receber a visita de criaturas estranhas que chegarão para pedir sua ajuda com a missão de derrotar Herobrine, grande vilão do Minecraft. Mais forte do que nunca, Herobrine tentará destruir o mundo dos games, mas nosso herói terá uma difícil missão para derrotar seu maior inimigo. Contando com a parceria de uma linda personagem, o fim reserva uma grande surpresa para todos.

Em sua estreia no teatro com a turnê “O Paraíso” em 2016, Rezende passou por 39 cidades, fazendo mais de 60 apresentações com cerca de 110 mil ingressos vendidos. O segundo projeto de Rezende no teatro, o “Festival Aliança do Rezende”, onde ele convidou mais 10 canais que formam a #ADR, foi lançado no dia 5 de fevereiro deste ano, no Espaço das Américas, em São Paulo, e reuniu quase 4 mil pessoas com ingressos esgotados 10 dias antes do lançamento.

O CANAL

RezendeEvil é, na verdade, Pedro Afonso Posso Rezende, 20 anos, nascido em Londrina, no Paraná, de onde saiu aos 16 anos para ser goleiro do Real Rieti, time de futsal na Itália. Mas foi no computador que se transformou em um grande astro com suas séries no Minecraft, vlogs e desafios em seu canal no YouTube, que contabiliza mais de 12 milhões de inscritos e mais de 4 bilhões de visualizações.

Cotado entre os youtubers mais vistos no mundo e escolhido pela Forbes como uma das pessoas com menos de 30 anos mais influentes no Brasil, o influencer da nova geração é hoje um exemplo dentro deste mercado que está mais que profissionalizado. Além de trabalhar até 15 e 17 horas por dia no canal, Pedro encontra tempo para mostrar suas habilidades em diferentes plataformas como literatura e teatro. O youtuber é autor de três livros, que já venderam mais de 500 mil exemplares – “Dois Mundos, Um Herói”, “De Volta ao Jogo” e “Jogada Final”.

Serviço:

Local: Centro Cultural Usiminas

Data: 08/07

Horário: 19h

Classificação: Livre

Venda: http://www.eventim.com.br / Bilheteria do Teatro

Valores: De R$ 35,00 até R$ 70,00.