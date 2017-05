Viagem ao Centro da Terra: uma aventura para crianças e adultos

O Projeto Mostra de Teatro retorna com sua programação no dia 3 de junho, às 16h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, apresentando o premiado espetáculo infantil ‘Viagem ao Centro da Terra’, com a Cia. Solas de Vento, de São Paulo. O espetáculo conduz a plateia em uma aventura vivida pelo professor de geologia Otto Lindenbrock e seu sobrinho Axel. A dupla tem uma importante missão: descer um vulcão na Islândia para alcançar o centro da Terra.

A peça, uma adaptação do livro do escritor francês Júlio Verne, utiliza de técnicas acrobáticas, de teatro, manipulação de objetos e bonecos para dar vida à viagem de Otto e Axel. A combinação desses elementos visuais convida o público a desbravar um mundo repleto de perigos e emoções. Sucesso de público e crítica, o espetáculo foi indicado ao prêmio São Paulo de teatro infantil e jovem 2015, nas categorias de Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Ator e Melhor Espetáculo.

“Mais uma vez o projeto, com o patrocínio da NET e Claro, por meio do Incentivo da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, apresenta um belo espetáculo infantil, que trata de uma intrigante viagem, que busca desvendar os mistérios do mundo subterrâneo”, explica Fabrizio Teixeira, idealizador do Projeto Mostra de Teatro.

Serviço:

Viagem ao Centro da Terra – Projeto Mostra de Teatro

Dia: 3 de junho

Horário: 16h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Classificação: livre

Duração: 1h10

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 25, meia entrada estendida a todas as categorias até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos e maiores de 60). Crianças até 3 anos, no colo, não pagam ingresso.