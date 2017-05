Vencedor do Comida di Buteco Vale do Aço concorrerá a título nacional

Do dia 14 de abril a 7 de maio, dezesseis bares da Região Metropolitana do Vale do Aço disputaram o título de melhor boteco regional. Eles foram protagonistas da décima edição do Comida di Buteco, concurso criado com a finalidade de resgatar e valorizar a culinária de raiz e os botecos tradicionais. Agora, o boteco a ser escolhido como o melhor do Vale do Aço concorrerá à etapa nacional.

Neste ano, os empreendedores tiveram como desafio criar um prato com algum cereal, que não necessariamente deveria ser o protagonista do petisco, mas estar em sua composição. “Dentre os cereais mais utilizados, destacamos o arroz, a aveia, a cevada, o milho e o trigo”, disse Ione Couto, coordenadora local do concurso.

Em 2016, o Comida di Buteco inaugurou um importante marco na sua consolidação a eleição nacional, que a partir de então premiará todo ano o título de Melhor Buteco do Brasil, se consolidando como o único concurso nacional do gênero, que envolve toda a população das 20 cidades participantes, somando mais de 4 milhões de pessoas circulando nos 600 estabelecimentos concorrentes.

“Após a divulgação dos campeões de cada região, teremos, então, o concurso nacional, em que o representante do Vale do Aço entrará na disputa. O resultado da nossa região será anunciado em um evento comemorativo que reunirá os donos dos botecos, seus familiares e garçons, patrocinadores, jurados, dentre outros, no dia 29 de maio.”, explicou Ione.

Em junho, uma comissão de jurados escolhida, especificamente, para essa missão, visitará os 20 campeões de cada cidade para eleger o melhor dos melhores. “É como se agora o Comida di Buteco tivesse duas etapas: eleição do melhor da cidade, envolvendo público e jurados, e a eleição do melhor do país, validada por outra comissão de jurados que não participou da primeira etapa. O vencedor leva a cidade e o boteco ao pódio da cozinha de raiz do Brasil”, explicou Ione Couto. O resultado do concurso nacional será divulgado no mês de julho, no Rio de Janeiro, cidade do vencedor de 2016.

Quem tiver interesse em conhecer as receitas dos 100 pratos dos bares campeões do Comida di Buteco poderão adquirir um exemplar do livro, onde estão desvendados os segredos dessa deliciosa e criativa culinária. Os exemplares estarão disponíveis nas livrarias Leitura e Saraiva. Para mais informações, acesse o site www.comidadibuteco.com.br.