Vale do Aço terá Motorista Urbano Privado

O aplicativo MUP – Motorista Urbano Privado – se prepara para entrar em operação a partir do dia 1º de junho em Ipatinga e Coronel Fabriciano e Governador Valadares. Para se cadastrar para trabalhar com o aplicativo por meio do site www.mupp.com.br é preciso ter mais de dois anos como motorista, carteira de habilitação com EAR (Exercício de Atividade Remunerada), estar com os documentos do veículo (a partir de 2008 e com ar condicionado) em dia e apresentar o atestado de antecedentes criminais. Já as pessoas que desejam utilizar o serviço precisam baixar o aplicativo, disponível para Android ou IOS, e realizar o cadastro informando o CPF.

Convidando motoristas de carros particulares, taxistas, mulheres e motociclistas para se cadastrarem para trabalhar com o aplicativo, o CEO do MUP, Igor Alves, já comemora o número de adesões. “Queremos unificar todas as classes em um único serviço visando facilitar o acesso a demanda e a procura, além de garantir a segurança dos passageiros e motoristas. Até o final da próxima semana vamos divulgar um balanço com os dados parciais do número de cadastrados, mas já percebemos que as pessoas estão realmente ansiosas em busca de um novo trabalho ou de uma opção de renda extra”, explica.

Sobre a regulamentação do serviço junto às prefeituras, Igor destaca que o MUP está aberto a toda e qualquer negociação, mas que o serviço hoje já é respaldado pela Constituição Federal e previsto em lei federal (Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU Lei Federal 12.587/2012), sendo considerado legal, já que se trata do transporte individual e privado de passageiros.

“Cabe a prefeitura regulamentar os serviços de transporte público e o MUP é um aplicativo que intermedia a demanda e a procura por um serviço de transporte privado, seja ele moto, táxi ou carro particular. Quando o MUP começou a operar na capital mineira, a novidade causou polêmica, pois o serviço não tinha reconhecimento do município e chegou a ser proibido pela prefeitura, mas hoje conseguimos atuar tranquilamente respaldados por uma liminar e principalmente com a aprovação popular, inclusive até já temos taxistas cadastrados para trabalhar com o aplicativo”, destaca.

Ainda sobre a regulamentação dos serviços de aplicativos de transporte urbano, o MUP está acompanhando a tramitação na Câmara dos Deputados do projeto de lei (PL 5587/16). “Avalio que todas as modalidades podem atuar de forma conjunta como parceiras. Os carros ou motos particulares são uma escolha a mais para a população e contribuem para gerar riqueza ao país, ou seja, é uma fonte de renda para milhares de brasileiros que sofreram com a crise e que encontraram nos aplicativos uma oportunidade de trabalho, assim como os taxistas e motociclistas que fazem da sua profissão seu sustento. Caso a lei seja realmente aprovada é importante que haja diálogo entre os representantes dos aplicativos e os municípios para a criação das regras de atuação”, finaliza Igor Alves.