Vacinação contra gripe tem baixa adesão em Ipatinga

A campanha de vacinação contra a gripe em Ipatinga, iniciada em 17 de abril, apresenta baixa adesão nos postos de saúde do município. Até o momento, apenas 26.186 pessoas foram vacinadas, o que corresponde a pouco mais de 43% do público-alvo estimado.

Para ampliar o acesso do público à imunização, a prefeitura realizará, no próximo sábado (13), o “Dia D contra a Gripe”, quando todas as salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde locais estarão abertas, das 7h às 16h. A meta da Secretaria de Saúde de Ipatinga é imunizar pelo menos 90% da população ou 53.665 pessoas.

Visando alcançar a cobertura vacinal determinada pelo Ministério da Saúde, estão listados como público-alvo os idosos (a partir de 60 anos), crianças (de seis meses a menores de cinco anos), gestantes, puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde e professores do serviço público e privado, portadores de doenças crônicas e população privada de liberdade.

PREVENÇÃO

De acordo com Tatiana Cunha Franca, gerente da Vigilância Epidemiológica, a vacinação é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações e até mesmo óbitos. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da Influenza.

A vacinação é considerada o cuidado mais importante para se prevenir contra a doença, mas outras medidas podem ser tomadas, conforme orienta a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Vânia Tavares: “As pessoas podem também se prevenir deixando o ambiente mais ventilado; evitando lugares com grande aglomeração de pessoas; fazendo a lavagem das mãos, que transmitem de forma indireta o vírus; utilizando álcool em gel; cobrindo a boca com o antebraço ou lenço de papel ao tossir ou espirrar (evitando usar as mãos); evitando tocar os olhos, boca e nariz após contato com superfícies; não compartilhando objetos de uso pessoal”, explica a técnica.