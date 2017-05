Usipa promove primeira etapa do Circuito Vale do Aço de Judô

A Usipa promove neste sábado (13), a primeira etapa do Circuito Vale do Aço de Judô. O torneio movimentará os tatames do Ginásio Tokinaka Takahashi, em Ipatinga, envolvendo cerca de 10 clube mineiros e do Espírito Santo. Com expectativa de reunir mais de 200 judocas, nesta primeira etapa, o Circuito Vale do Aço de Judô trará uma grande novidade: a participação de judocas Másters (acima 34 anos).

Desde o ano 2000, a competição é a principal responsável por difundir o judô na região, proporcionando a interação de diversos clubes e projetos sociais. A abertura será às 8h com as classes Sub-7, Sub-9 e Sub-11, com término previsto para 11h30. À tarde, às 14h, o dojô receberá as categorias Sub-15, Sub-18, Sênior e Máster.

EQUIPE DA USIPA

A equipe Usipa/Pitágoras/Gasmig/Consul/Daido será representada por 50 atletas, incluindo atletas do Projeto Caminhos Suave, em parceria com o Ibis Cejoc. Segundo o coordenador do departamento de Judô da Usipa, Hevilmar Rocha, os tricolores já estão preparados para a competição “Para os nossos atletas, é uma competição interestadual, já que vêm algumas equipes de fora. O circuito é voltado para nossa escola de esporte. É uma grande oportunidade de ver o que tem sido realizado nos treinos diários”, destaca.

No caso das atletas de competição, Emily Mare e Ramoni Toledo, esse é um momento de preparação para o Campeonato Brasileiro de Judô, que será realizado em junho, na cidade de Lauro Freitas, na Bahia.

As equipes de competição da Usipa são compostas por atletas do Projeto Judô Caminho Suave Ano I, aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais e patrocinado pela Consul, Daido e Gasmig por meio da renúncia fiscal do ICMS. O projeto beneficia mais de 70 atletas do Vale do Aço que recebem bolsa para treinar, além do custeamento de viagens para competições (hospedagem, transporte, alimentação e inscrição em campeonatos).