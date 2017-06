Usipa disputa Campeonato Mineiro Master de Natação

Nos próximos sábado (3) e domingo, a equipe Usipa/Sicoob Vale do Aço disputa o Campeonato Mineiro Master de Natação. A competição, realizada no Olympico Clube em Belo Horizonte, contará com 20 agremiações e mais de 350 atletas na categoria Master.

A Usipa será representada por cinco atletas: Alline Sancha e Rhayssa Lanes categoria 30+, Fernando Maia Torres categoria 35+, Filipe Maia Torres categoria 40+ e Airton Muniz categoria 50+.

“Essa é uma grande oportunidade competitiva para todos. Vamos a Belo Horizonte em busca de grandes resultados. Esse tipo de evento é importante para o atleta, tanto no que se refere ao crescimento técnico quanto na socialização”, destaca a nadadora e técnica da Usipa, Rhayssa Lanes.