Usipa disputa Campeonato Mineiro de Judô em Belo Horizonte

Nesta sexta-feira (26), a equipe Usipa/Pitágoras/Gasmig/Consul/Daido segue de Ipatinga para Belo Horizonte, onde disputa o Campeonato Mineiro de Judô. A competição representa a última chance de garantir vaga no Campeonato Brasileiro, disputado em agosto, na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia.

A atleta Luizza Eduarda, de 13 anos, atual vice-campeã brasileira conta que está preparada para esse grande desafio “Claro que dá uma ansiedade, mas essa é a nossa grande oportunidade. Treinei muito! Acredito que estou pronta para lutar pela vaga”, destaca.

Orientados pelos técnicos Rodrigo Góis e Richardson Rodrigues, a equipe ipatinguense conta com 13 judocas, sendo 12 na classe Sub-15 e um na Sub-13. Neste ano, todos os participantes competiram no Torneio Início e no Brasileiro Regional III, e tiveram uma semana intensiva de treinamentos. “Nos dias anteriores à competição, a gente treina bem forte. Isso é um teste muito bom! Dessa forma podemos ter uma noção do que vamos encarar nos tatames”, afirma Ryan Sales, de 14 anos, que foi medalha de bronze no Torneio Início de 2017.

O CAMPEONATO

A competição será disputada no sábado (27), no Ginásio do Minas Tênis Clube e contará com aproximadamente 20 agremiações, envolvendo quase 150 atletas das categorias Sub-15 e Sub-13.

A abertura do evento está prevista para as 9h. Em seguida, os tatames receberão os judocas da classe Sub-13. Na parte da tarde, às 13h15, será a vez dos participantes Sub-15, além do festival educativo com alunos de 3 a 6 ano, seguidos dos alunos de 7 a 10 anos, às 14h.

“O grau de competitividade no Judô inicia em nível nacional com 12 anos, por isso alguns judocas já têm experiência. Nós entendemos que há certa ansiedade e nervosismo até o momento em que eles entram nos tatames, por isto, além dos treinos, visando os melhores resultados, a equipe técnica busca dar uma grande tranquilidade aos atletas”, destaca Hevilmar Rocha, coordenador de Judô da Usipa.