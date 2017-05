Usipa conquista três medalhas de ouro no Estadual de Atletismo

A equipe Usipa/Embasil/Gatorade, de Ipatinga, conquistou três medalhas de ouro durante o Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo Sub-18, realizado, sábado último (27) no Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais (CTE/UFMG), em Belo Horizonte. O certame foi promovido pela Federação Mineira de Atletismo, com o apoio da Caixa Federal.

Na contagem geral de pontos, a Usipa ficou entre as melhores equipes de Minas Gerais. Ao todo foram obtidas sete medalhas, três de ouro, duas de prata e uma de bronze. Os grandes destaques da competição foram os atletas Davi Cerqueira, campeão no arremesso de peso e 3° lugar no lançamento de disco; Marcelo Ribeiro, que garantiu o ouro nos 5.000m de marcha atlética, e João Honorato, que venceu no salto com vara e ficou em 5˚ lugar no salto triplo. Além das medalhas de ouro, os atletas Jeferson Junior e Rhafaela Larissa brilharam em suas respectivas provas, conquistando a medalha de prata.

Participaram do evento aproximadamente 120 competidores de várias cidades mineiras. A equipe Usipa contou com a participação de oito atletas.

Para preparadora técnica da Usipa, Euzinete Reis, que acompanhou a equipe, “participar do Campeonato Estadual foi muito gratificante. Esta foi a primeira competição oficial em 2017 para a maioria dos atletas, e conquistar este resultado nos dá mais confiança de que podemos garantir marcas ainda melhores na temporada.”, ressalta.

O próximo desafio da Usipa já tem data marcada: 23 a 25 de junho, em Bragança Paulista (SP), onde a equipe participa do Campeonato Brasileiro Interclubes.

Serviço

Confira todos os resultados da equipe Usipa: