Usipa conquista medalha de ouro no Estadual de Atletismo Adulto

O atleta da Usipa Rudney Dias marchou rumo à primeira colocação no Campeonato Estadual Caixa de Atletismo Adulto, realizado na pista do Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais (CTE/UFMG), no último sábado (13) e domingo, em Belo Horizonte. Rudney, um dos grandes nomes da marcha atlética da Usipa, recebeu a medalha de ouro na competição e garantiu o índice para o Troféu Brasil de Atletismo, a ser disputado mês que vem, São Bernardo do Campo, em São Paulo.

“Foi possível avaliar os resultados dos treinamentos e saber as condições em que estarei no Troféu Brasil. Agora é intensificar os treinos e buscar uma boa classificação no Brasileiro.”, explica Rudney.

A equipe Usipa/Gatorade/Consul/Embasil participou de 19 nove provas e foi representada por nove atletas – dois na categoria feminino e sete no masculino. Ao todo, o atletismo do clube de Ipatinga conquistou sete medalhas (um ouro, duas pratas e quatro bronzes) e se consolidou entre as três melhores de Minas Gerais. Além da Usipa, participaram a UFJF, Clã Delfos, Sesi Uberlândia, APECF UFMG, Cruzeiro e algumas agremiações convidadas do Rio Janeiro e Espírito Santo.

A COMPETIÇÃO

O Campeonato Estadual Caixa de Atletismo Adulto tem como objetivos proporcionar aos atletas um aprimoramento físico e técnico, servindo de parâmetro para eventos de nível mais elevado, além de incrementar e desenvolver a prática do esporte no estado de Minas Gerais e promovendo a confraternização entre os participantes.

Graças à excelente participação no Estadual, os atletas da Usipa já têm grandes compromissos no próximo mês, como o Campeonato Estadual Sub-18, em Belo Horizonte, e o Troféu Brasil de Atletismo.