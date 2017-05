Usipa abre inscrições para Festival Regional Universitário de Atletismo

A Usipa abriu inscrições para o Festival Regional Universitário de Atletismo, programado para dia 3 de junho (sábado). Realizada na Pista Juvenal dos Santos, em Ipatinga, a competição é dedicada aos acadêmicos do curso de Educação Física das instituições de ensino da Região Leste mineira.

O festival terá início às 14h e contará com cinco modalidades esportivas em cada categoria (masculino e feminino). Nas duas classes, os participantes inscritos poderão disputar 100m, revezamento 4x100m, salto em distância e arremesso de peso – mulheres (4kg) e homens (7,260). Além dessas provas, haverá corridas de grandes distâncias: 800m no feminino e 1500 no masculino.

Conforme o regulamento, cada faculdade ou universidade poderá inscrever e participar com até três alunos nas provas individuais e uma equipe no revezamento. Dessa forma, o acadêmico poderá se inscrever e participar de no máximo duas provas individuais e no revezamento. Além disso, é permitida a apresentação de uma lista extra com 10 atletas substitutos.

“Essa é a oportunidade de motivar os acadêmicos da região na prática do atletismo. O evento proporcionará uma grande interação entre as instituições, promovendo aprendizado prático e teórico. Já que além das provas, eles irão integrar a organização da arbitragem do festival”, destaca o coordenador de Atletismo da Usipa, Sildemar Venâncio.

Serviço

As instituições de ensino superior interessadas em competir devem entrar contato com o Departamento de Atletismo da Usipa, pelo e-mail atletismo@usipa.com.br ou telefone (31) 3801-4370. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 31 de maio (quarta-feira), no valor de sete reais por aluno. O comprovante de pagamento deve ser apresentado na portaria da Usipa no dia do evento.