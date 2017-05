Usiminas investe em energia solar

Atenta à evolução do mercado energético brasileiro, a Usiminas se torna uma das precursoras no fornecimento de estruturas metálicas para o segmento de energia solar no país. Por meio da Soluções Usiminas – empresa do grupo dedicada ao beneficiamento e distribuição do aço –, a companhia fabrica perfis e tubos galvanizados para aplicações fotovoltaicas. A Soluções Usiminas fabricou os kits de movimentação e suporte dos rastreadores solares (trackers) instalados no primeiro parque solar do Brasil, localizado no interior da Bahia.

A atuação em sinergia entre Usiminas e Soluções Usiminas traz ganhos técnicos, otimização de custos e agilidade ao processo, ao oferecer toda a solução desde a definição do projeto e a compra de aço até a entrega dos produtos aos clientes. Para Ascanio Merrighi, diretor executivo da Soluções Usiminas, a entrada nesse segmento abre novas possibilidades de negócios para a companhia. “Concorremos com um produto diferenciado, que nos posiciona mais à frente na cadeia de valor da siderurgia. Trata-se de um caminho inevitável e é essa diferenciação que deverá ser nosso foco em vários negócios”, afirma o diretor.

A energia solar passou a integrar o core business da empresa por se tratar de um mercado com grande potencial de crescimento no Brasil e que pode levar o país, caso sejam feitos os investimentos necessários no setor, a estar entre os maiores geradores desse tipo de energia do mundo. “Nos preparamos para atender essa demanda e estamos aptos a oferecer produtos de acordo com as necessidades dos clientes, já prontos para serem instalados e com entrega no prazo determinado”, explica Marcelo Palmeira, gerente de planejamento comercial e beneficiamento externo da Soluções Usiminas.

A linha de produtos voltados ao mercado de energia solar contempla tubos e perfis de aço galvanizados, desenvolvidos a partir de materiais produzidos na Usina de Ipatinga (MG). “Estamos diversificando nossa atuação e contribuindo para ampliar a produção de energia sustentável no país. Esse é um grande estímulo ao nosso negócio e uma oportunidade de desenvolver soluções para empresas de diferentes segmentos”, considera Hector Aguilera, diretor comercial da Soluções Usiminas.

O trabalho desenvolvido pela Soluções Usiminas tem impactado positivamente os resultados do grupo, como mostra o último balanço divulgado pela Usiminas. No primeiro trimestre de 2017, a empresa registou um Ebtida de R$ 37 milhões, contra R$ 9 milhões reportados no quarto trimestre de 2016 e R$ 3 milhões no primeiro trimestre do ano passado. Em 2016, a Soluções Usiminas obteve uma receita líquida de R$ 1,9 bilhão. Atualmente, a empresa opera oito unidades em cinco estados e tem capacidade de processar dois milhões de toneladas de aço por ano.