Usiminas incentiva o Startup Weekend Vale do Aço

A edição 2017 do Startup Weekend Vale do Aço promete três dias dedicados à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, com orientações de profissionais dispostos a apoiar as boas ideias de produtos e novos negócios. Nos dias 23, 24 e 25 de junho, na Faculdade Única, os participantes terão a oportunidade de aprender como criar uma empresa real e terão contato com investidores, mentores e especialistas em diversos setores.

“Às vezes a pessoa tem uma boa ideia e, por não saber como colocá-la em prática, acaba engavetando-a. Essa é uma boa oportunidade para trocar experiências, receber orientações de profissionais e, quem sabe, ver nascer um projeto inovador. A Usiminas sente-se muito honrada de ser parceira do Startup Weekend”, afirma César Bueno, diretor de Tecnologia da Informação da Usiminas.

A importância das boas ideias também é destacada por Luciano Leão, agente de inovação do Vale do Aço da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, uma das apoiadoras do evento. “O que hoje é apenas um grupo de pessoas com uma boa ideia, amanhã pode se tornar uma grande empresa em nossa região e estado. Eventos como o Startup Weekend podem diversificar a economia local e atrair investimentos para o fortalecimento desse tipo de negócio. No longo prazo isso quer dizer mais impostos para os municípios e empregos para a comunidade”, avalia.

Para incentivar os novos empreendedores, a Usiminas, uma das patrocinadoras do evento, irá sortear cinco ingressos do Startup Weekend para moradores da região. Para participar, o interessado deve preencher o formulário disponível no site www.usiminas.com, até o dia 9 de junho.

Os nomes dos selecionados serão divulgados no próximo dia 19. Qualquer pessoa residente no Vale do Aço, independente de ser ou não colaborador da empresa, pode se inscrever. Também não há restrição de idade, área de atuação, tema ou abrangência, basta que a ideia tenha uma pegada inovadora e diferenciada. Os ingressos dão direito à participação nos três dias de evento e à alimentação no local.

Serviço

Startup Weekend Vale do Aço

Data do evento: 23, 24 e 25 de junho

Local: Faculdade Única – Ipatinga

Inscrições para concorrer a uma vaga: www.usiminas.com

Período de inscrição: 29 de maio a 9 de junho

Divulgação dos selecionados: 19 de junho