Unileste analisa comportamento animal no Cebus

Os alunos do 7° período do Centro Universitário do Leste de Minas (Unileste) estão estudando o comportamento dos animais em cativeiro do Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus), em Ipatinga. O trabalho, iniciado em abril, faz parte da aula prática da matéria “Biologia do Comportamento Animal”, do curso de Ciências Biológicas do Unileste.

A disciplina, que é conduzida pelo professor e biólogo Marcos Rodrigues, trabalha as diversas abordagens no estudo do comportamento animal. A qualidade do ambiente e sua interferência no desenvolvimento comportamental do bicho, assim como a vida em grupo e sociabilidade, são exemplos do que será observado.

“É importante, porque o aluno vivenciará na prática os métodos de observação e de estudos. Também será uma oportunidade de conhecerem o comportamento de algumas espécies de animais mantidos em cativeiro, o que será fundamental na formação acadêmica dos discentes”, afirma o professor que considera o Cebus um local rico em conteúdo para aqueles que queiram trabalhar na área da biologia animal.

Os universitários farão o estudo e construirão projetos que envolvam o desempenho de animais silvestres. Divididos em grupos, os 13 estudantes analisarão o comportamento dos mamíferos, sendo que cada equipe ficará responsável por uma espécie. “O trabalho de observação comportamental poderá contribuir com zoológico e melhorar a qualidade de vida destes animais, por meio de modificações nos recintos e enriquecimento ambiental”, considera a bióloga do Cebus, Cláudia Diniz.

OBSERVAÇÃO

Até o fim de maio os alunos estarão observando os animais para o desenvolvimento do etograma*, em 45 horas de trabalho. A acadêmica Samira Bhering faz parte do grupo que analisará a onça-parda (Puma concolor) e está encantada com o trabalho já realizado pelo Cebus. “Percebi que o Cebus já realiza todo um processo de enriquecimento com seus animais, com horários de alimentação e recintos muito bem conservados, e isto é importante, pois os animais ficam mais calmos e não perdem seus instintos”, declara Samira que também faz acompanhamento com a jaguatirica, neste caso para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

A bióloga do Cebus enfatiza que a Usipa apoia a parceria com o Unileste e que sugestões são sempre bem-vindas, principalmente com embasamento teórico/prático. “Nós damos a oportunidade do estudante desenvolver as aptidões necessárias para a formação do biólogo e o estudante nos traz o material para melhorar a nossa prática. No final, todos saem ganhando – a Usipa, o Unileste e os alunos, mais conhecimento, e os animais melhor qualidade de vida”.

Serviço:

Etograma é uma lista de comportamento do animal, onde é relatado todo o seu cotidiano. Por meio desse relatório diário é possível conhecer melhor a espécie em estudo no cativeiro, oferecendo, inclusive, parâmetros para analisar espécies que são de difícil observação na natureza.