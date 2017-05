Tributo a Pink Floyd é atração na Fundação Aperam Acesita

Nesta sexta-feira (26), o Teatro da Fundação Aperam Acesita recebe a banda “Dark Side”, que irá reviver grandes sucessos do grupo britânico Pink Floyd, referência no rock para milhares de pessoas ao redor do mundo. O show “Tributo à Pink Floyd: uma homenagem ao rock” faz releituras de várias músicas de sucesso, consagradas na década de 70.

A banda foi formada há cinco anos, quando um grupo de músicos se reuniram para fazer um show relembrando o Pink Floyd. O repertório percorre os melhores clássicos da banda como Wish you were here, Another brick in the wall e Money. “O público pode esperar um show com grande apelo musical e estético simulando uma apresentação dos astros do rock.” – destaca Morrison Deolli produtor e iluminador da banda.

Serviço

Tributo à Pink Floyd: uma homenagem ao rock

Data: sexta-feira (26/05), às 20h.

Classificação: livre.

Ingressos antecipados/meia entrada: R$15. No dia/inteira: R$30. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Mais informações pelo telefone 3849 7744.