Transporte de maior viga já fabricada em Ipatinga altera trânsito na cidade

A Usiminas Mecânica inicia nesta terça-feira (23), o transporte especial de uma viga de 56 m de comprimento para Belo Horizonte. A peça faz parte do quarto lote fabricado para a obra de duplicação do viaduto Leste do Complexo da Lagoinha. Entre as estruturas em aço que serão enviadas nesta etapa, oito possuem dimensões superiores a 54 m e são as maiores já fabricadas e transportadas pela empresa de Ipatinga.

O envio das estruturas para Belo Horizonte será realizados em etapas, com início amanhã e término previsto em junho. O prazo estimado de viagem das peças de maior porte é de cinco dias. Devido ao tamanho das vigas, superiores ao espaço de alguns trechos da estrada, será necessário o desvio pela BR-458 para acessar a BR-381 em João Monlevade e seguir para o destino.

ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO

A movimentação da viga demandará a interdição parcial ou total do trânsito de 8h às 12h entre os bairros Horto e Vila Ipanema. A saída da Usiminas Mecânica será realizada pelo viaduto da Comunidade para a Avenida Pedro Linhares Gomes (próximo ao Shopping do Vale), sentido Anel Rodoviário, onde fará o retorno de volta no sentido Centro de Ipatinga.

No Bairro Iguaçu a carreta continuará pela Avenida Cláudio Moura, passando pelo Centro até o Vila Ipanema, de onde seguirá pela BR-458. Após a cidade de Realeza, o carregamento irá pela BR-262 até João Monlevade e depois pela BR-381 até Belo Horizonte.

Todo trajeto será acompanhado pela Polícia Rodoviária Militar, nos trechos urbanos, e pela Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias.

O VIADUTO

Contratado junto à Arteleste Construções, com o gerenciamento da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), o projeto de duplicação do viaduto Leste soma mais de 1.800 toneladas de aço em estruturas, com vigas em tamanhos diversos para cada parte da obra.

As maiores peças, que demandam este transporte especial, representam um recorde para a empresa ipatinguense de bens de capital. “São as maiores vigas já transportadas inteiras fabricadas aqui na Usiminas Mecânica. Para que fosse possível realizar o projeto e o transporte, desenvolvemos um dispositivo especial para o giro da peça sobre as oito linhas de eixo da carreta,” explica o gerente de Logística Industrial, Flávio Ródney Soares.

A entrega das vigas em grandes dimensões é um dos diferenciais do projeto executado, uma vez que permite maior velocidade de montagem do viaduto e menor impacto ambiental na obra.