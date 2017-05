Timóteo pode assumir liderança do Mineiro Infantil e Juvenil de futebol

Após vencer o Santa Cruz, fora de casa, na rodada passada, pela 2ª Divisão do Campeonato Mineiro Infantil e Juvenil, o Timóteo Esporte Clube assumiu a vice-liderança do Grupo C. Agora, mais motivada ainda, a equipe enfrenta o Novos Horizontes neste sábado (26), a partir das 9h, no campo do Acesita, em partida válida pela 4ª rodada da competição.

Na categoria Infantil, a partida começa às 9h. Nesta categoria, o Timóteo ocupa a vice-liderança, com três pontos, atrás do Novos Horizontes, que tem seis. Uma vitória deixa a equipe com seis e na liderança do grupo.

Até o momento o Timóteo realizou dois jogos na competição, uma derrota de 1 a 0, na estreia contra o Minas Boca, partida essa que irá ao TJD devido o Minas Boca utilizar jogador irregular contra a equipe timoteense, e uma vitória de 3 a 0 sobre o Santa Cruz, no último sábado.

SUB-17

No Juvenil, a partida iniciará às 11h. O time segue invicto na competição e também na vice-liderança do Grupo C, com três pontos a menos que o Minas Boca, líder do grupo, com sete pontos.

Após um empate em 2 a 2 contra o Minas Boca, na estreia, e uma vitória de 3 a 2 sobre o Santa Cruz, na última rodada, o Timóteo se manteve na vice-liderança com quatro pontos ganhos.

CLASSIFICAÇÃO

Nesta edição do Campeonato Mineiro, a classificação para o hexagonal dar-se após a somatória de pontos das categorias Infantil e Juvenil. No qual os dois primeiros de cada grupo avança para a próxima fase.

Até o momento, na classificação conjunta, o Timóteo segue empatado em número de pontos com o Minas Boca, porém com dois jogos a menos. O Minas Boca, por sua vez, devido ter utilizado jogador irregular contra o Timóteo, na categoria Infantil, irá a julgamento no TJD e corre o risco de perder seis pontos na competição.