Tapa-buracos tem “tratamento de choque” em Ipatinga

A “Operação Tratamento de Choque” montada para recuperação dos trechos mais precários da pavimentação asfáltica de Ipatinga já atendeu nove vias em apenas quatro dias de trabalho. A média é de 40 buracos tapados por cada uma das equipes em atividade.

Já foram atendidos vários corredores de tráfego e algumas vias secundárias como a Estrada das Lavadeiras e Avenida das Flores, no Bairro Bom Jardim; Avenida Livramento e Rua Fortaleza, no Bairro Veneza 2; Rua Novo Hamburgo, no Bairro Veneza 1; Avenida Alberto Giovannini, no Bairro Bethânia; Avenida Selim José de Salles, no Bairro Canaã; Avenida Monteiro Lobato, no Bairro Cidade Nobre, e Avenida José Júlio da Costa, no Bairro Iguaçu.

As equipes estão atacando prioritariamente os trechos mais danificados, até que toda a cidade seja atendida. Elas fazem a análise da situação do pavimento nos locais a serem reparados, realizam o corte e fazem a limpeza dos detritos, para em seguida executarem a aplicação da massa asfáltica. “Desta forma temos a garantia de qualidade e maior durabilidade para o serviço prestado”, afirma o secretário de Obras, Antônio Luiz Caram.

A Rua Tupinambás e imediações, no Bairro Iguaçu; a praça central do Bairro Limoeiro e arredores serão as próximas localidades a serem atendidas.