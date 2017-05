Simpósio de Neuropsiquiatria marca abertura do Núcleo Abenepi

Com o intuito de promover o neurodesenvolvimento de crianças e adolescentes, a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil (Abenepi), em parceria com a Fundação São Francisco Xavier (braço social da Usiminas), realizou, em Ipatinga, o I Simpósio de Neuropsiquiatria do Vale do Aço. O evento mostrou aos profissionais de saúde e da educação as formas de manifestação, prevenção e possíveis tratamentos de distúrbios neuropsiquiátricos em crianças e adolescentes em geral. Além disso, abordou a influência negativa de metodologias de ensino inadequadas, questões emocionais e outros aspectos no processo de aprendizagem infantil.

Com todas as vagas do Teatro Zélia Olguin preenchidas com antecedência, o simpósio marcou ainda a abertura do Núcleo Abenepi Vale do Aço. “A Abenepi é um fórum único no Brasil que busca trabalhar com a multidisciplinariedade dos profissionais que lidam diariamente com o desenvolvimento infantil. No Vale do Aço, o Núcleo visa disseminar informação e conhecimento, isto é, fortalecer o compromisso da Abenepi em promover a saúde mental das crianças e adolescentes em todo país”, afirma o médico neurologista e presidente do capítulo Abenepi de Minas Gerais, Rodrigo Carneiro de Campos.

O núcleo regional será coordenado pelo médico Psiquiatra da Infância e Adolescência do Hospital Márcio Cunha, André Luiz Brandão Toledo, que já estuda meios de educar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental infantil. “O Núcleo é uma importante conquista para a região. Com ele podemos promover mais encontros, com informação de qualidade para todos que lidam com crianças. É investir, promover e divulgar ações baseadas em evidências científicas, trazendo informações mais novas a acerca dos cuidados com as crianças”, ressalta.

Além do médico coordenador, o Núcleo Abenepi Vale do Aço é composto por um psicólogo e um fonoaudiólogo. Para saber mais esclarecimentos sobre o assunto ou enviar sugestões à Abenepi, basta entrar em contato pelo endereço abenepivaledoaco@gmail.com.

PIRRAÇA E TEIMOSIA

Nem tudo é pirraça ou teimosia, quando o assunto são as mudanças de comportamento de crianças e adolescentes. Especialistas alertam que esses podem ser os primeiros sinais de sérios transtornos psicológicos. Afinal, a manifestação de distúrbios como bipolaridade, transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, anorexia, depressão e transtorno de ansiedade estão mais comuns – e preocupantes – do que se imagina nestas faixas etárias nos dias de hoje.

Uma pesquisa publicada pelo departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade de São Paulo (USP) avaliou as queixas comportamentais e emocionais mais frequentes em pessoas de 2 a 17 anos. O estudo apontou que o comportamento agressivo é o problema mais comum entre crianças, totalizando 32,6% das queixas registradas. E cerca de 30,2% das queixas registradas pelo levantamento da USP são relacionadas às dificuldades de aprendizagem, que incluem diferentes tipos de transtornos, como a dislexia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.