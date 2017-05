Shopping do Vale do Aço integra Maio Amarelo

Além das compras, diversão e encontros, os shoppings também são locais de conscientização. Em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, o Shopping Vale do Aço recebe em Ipatinga a ação especial em alusão à campanha internacional Maio Amarelo.

O objetivo é impactar as pessoas levando a uma reflexão quanto aos altos índices de mortes e feridos no trânsito no País e no mundo. No Shopping Vale do Aço, para ampliar a discussão, foi colocado na saída da Portaria 3 um veículo acidentado, em situação crítica de estrago.

O tenente Marcelo Vieira, da Polícia Rodoviária Estadual, destaca a importância dessa parceria com o Shopping Vale do Aço. “O Maio Amarelo é uma campanha em nível internacional. Ela avisa os condutores sobre o grande índice de acidentes, sendo a terceira maior causa de mortes no mundo. Nós, da Polícia Rodoviária Estadual, buscamos sempre parcerias. Sendo assim, como o Shopping Vale do Aço é um ponto de alto fluxo de pessoas, temos uma grande força nessa ação. Certamente, o carro exposto será visto por milhares de cidadãos.” – explica.