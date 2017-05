Secretária de Saúde de Ipatinga se exonera do cargo

O prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão, foi surpreendido na tarde desta quinta-feira (11) com o pedido de desligamento da secretária de Saúde, Kátia Barbalho, que já não faz mais parte dos quadros da administração municipal. A titular da pasta explicou que a decisão se deve à dificuldade de conciliar o trabalho que executava na gestão pública com os seus empreendimentos particulares na área de consultoria, que têm exigido maior dedicação. Juntamente com ela, também se afastou uma equipe técnica que a acompanha.

“Lamentamos profundamente a perda dos profissionais, mas somos obrigados a respeitar, porque afinal todo profissional é livre para buscar seus ideais, eleger prioridades. É compreensível que procurem satisfazer seus anseios pessoais. Só tenho a agradecer o trabalho que desenvolveram no nosso governo, que avalio como de extrema dedicação e comprometimento, desejando que tenham sucesso em suas novas empreitadas”, declarou o prefeito logo após ser comunicado da decisão de Kátia e seus assessores diretos.

Quintão aproveitou para tranquilizar a população e especialmente os usuários do sistema de saúde pública quanto à continuidade dos projetos em andamento. Ele adiantou que já está estudando substitutos à altura para os profissionais e garantiu que o setor, uma prioridade em sua administração, contará sempre com seu acompanhamento pessoal, para que sejam não apenas igualadas, mas maximizadas as metas definidas por seu governo. “Os exames, as consultas, as medicações, os atendimentos na UPA, no Hospital Municipal e nas Unidades de Saúde, todos os nossos programas em busca de maior eficiência na área serão cumpridos com excelência”, afirmou.

ATUAÇÃO DESTACADA

Durante sua permanência no governo de Sebastião Quintão, Kátia Barbalho desenvolveu importantes programas e projetos na Secretaria Municipal de Saúde, dentro das prioridades estabelecidas pela atual administração, e que contribuíram para o avanço da prestação de serviço aos munícipes. Foi inaugurado o Centro de Estudos do Hospital Municipal de Ipatinga e implantada a Coleta Descentralizada de exames laboratoriais a partir da Unidade Básica de Saúde do Bom Jardim II, um dos maiores núcleos habitacionais da cidade.

Também foi amenizada a demanda reprimida no atendimento a gestantes, e incrementados exames de raios X que aguardavam execução há mais de dois anos. Tiveram grande impacto também os esforços para redução do tempo de espera dos pacientes na UPA. A campanha de vacinação contra a febre amarela, com aplicações de vacinas inclusive nos finais de semana, representou a imunização de cerca de 120 mil pessoas no município. Cabe a ela, a criação de Informes Epidemiológicos, normatizando a atuação de profissionais da rede pública e particular; e a implantação de protocolo assistencial de exames laboratoriais na rede de atenção primária. As melhorias refletem no processo de marcação de exames e retorno às consultas médicas para os usuários.