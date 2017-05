Sebrae: o negócio é a música

Integrando o calendário temático de maio, focado em Economia Criativa, o Sebrae Minas vai promover, em Ipatinga, o curso Nosso negócio é música, nos dias 22, 23, 29 e 30 de maio. A ação tem o objetivo de desenvolver nos empresários do segmento da música competências fundamentais para a gestão de carreiras de artistas e grupos musicais.

O curso será ministrado por Andreia Costa, pós-graduada em Gestão Cultural pelo Centro Universitário UNA, de Belo Horizonte, e vai abordar conteúdos como: contexto cultural brasileiro e o cenário da música independente no país; o perfil e as funções do produtor e do gestor cultural; elaboração de projetos de captação de recursos; etapas de uma produção, entre outros.

MERCADO DE MÚSICA

A música talvez seja a expressão artística mais presente no cotidiano da sociedade brasileira, abrangendo todas as classes sociais, de qualquer cidade, e consumida por diferentes faixas etárias. No Brasil, em 2015, de acordo com um levantamento feito pelo Sebrae, com base nas estatísticas do mercado fonográfico brasileiro da Associação Pró-Música Brasil (ABPD), existiam cerca de 91 mil pequenos negócios formalizados operando na atividade musical.

No mesmo ano, o produto CD físico ainda liderava as vendas da música gravada no país, com maior market share (27,33%). Em segundo lugar, com 21,09% de participação, estava o setor de direitos de execução pública musical, e, em terceiro lugar, o segmento digital do serviço de streaming, com 19,15% de market share, representando a principal tendência de consumo da música gravada nestes últimos anos.

Ainda de acordo com o estudo, o mercado brasileiro de música gravada é composto por vendas físicas de CDs, DVDs e Blu-Rays (R$ 236,5 milhões), receitas com música digital (R$ 218 milhões), direitos de execução pública (R$ 122,7 milhões) e direitos de sincronização (R$ 4,5 milhões), totalizando uma receita bruta de R$ 581,7 milhões em 2014, um crescimento anual de 2% em comparação aos valores de 2013 (R$ 570,4 milhões).

As receitas com as vendas de música digital cresceram 30% em 2014, enquanto no mercado físico houve um recuo de 15% na comercialização. Na comparação entre as vendas físicas e digitais de música, o ambiente online possui 48% da fatia do mercado fonográfico brasileiro. Downloads de músicas avulsas e álbuns completos representavam 30% do mercado digital, enquanto a de telefonia móvel era de 19%, e serviços de streaming de áudios e vídeos musicais eram responsáveis por 51% das receitas com música digital no Brasil.

O levantamento mostra, ainda, que em relação ao tipo de repertório musical comercializado no país, 72% das vendas são de títulos brasileiros, 25% são de conteúdo internacional e 3% são de música clássica. Isso revela que o brasileiro consome, em maior quantidade, a música produzida em seu próprio país.

ECONOMIA CRIATIVA

Andado na contramão da turbulência econômica, a economia criativa tem gerado novas oportunidades de negócios no país. Atualmente, mais de 851 mil trabalhadores brasileiros estão envolvidos em negócios ligados ao segmento. Além disso, o setor representou 2,64% de toda a riqueza produzida no país em 2015, de acordo com um levantamento divulgado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), no final de 2016.

O termo economia criativa se refere a um conjunto de modelos de negócios que têm base em produtos, serviços ou outras atividades que surgem a partir de capital intelectual, conhecimento e criatividade, com o objetivo de gerar trabalho e renda. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o segmento produz bens tangíveis e intangíveis, artísticos e intelectuais, a partir de conhecimento, agregando conteúdo criativo e valor econômico. Assim, estão sob o guarda-chuva do setor as atividades ligadas à cultura, música, audiovisual, moda, gastronomia, design, artesanato, artes plásticas, tecnologia, inovação, artes cênicas e outras.

Serviço

Curso Nosso Negócio é Música

Data: 22, 23, 29 e 30 de maio de 2017

Local: Sebrae Minas, em Ipatinga (Avenida Monteiro Lobato, 63, Cidade Nobre)

Inscrição e informações: (31) 3830-3300 / 0800 570 0800