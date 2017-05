Salão do Livro comemora seus 10 anos no Vale do Aço

O Salão do Livro Vale do Aço comemora, neste ano, a sua 10ª edição, com programação cultural gratuita e debates sobre da diversidade e da inclusão social por meio da literatura, com base no tema: “O Amor”. De 6 a 11 de junho, o maior evento literário do Leste mineiro chega ao Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, o evento mantém a sua itinerância, levando ações para as cidades de Coronel Fabriciano e Inhapim.

Realizado com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, por meio do patrocínio da Usiminas, o 10º Salão do Livro terá espetáculos teatrais, oficinas, contações de histórias, intervenções, exposição, lançamentos de livros, palestra, mesas-redondas e a tradicional feira literária.

A coordenadora do Salão do Livro Vale do Aço, Cibele Teixeira, afirma que a décima edição do evento reforça o poder da literatura aliada ao amor e o que eles podem proporcionar. “O amor pela literatura, o amor de educar e transformar, o amor que inclui e mostra que as pessoas são diferentes e que todos cabem nesse mundo”, declara. “São mais de 10 anos cumprindo o objetivo de levar à população do Vale do Aço o acesso à literatura, incentivando a leitura, a arte como forma de promover o acesso ao universo literário e, consequentemente, proporcionar a inclusão”, completa a idealizadora do evento.

O ESCRITOR

O artista plástico autodidata e escritor Marcelo Xavier será homenageado nesta edição do Salão do Livro Vale do Aço. Autor dos sucessos literários infantis “O dia a dia de Dadá”, “Tem de tudo nesta rua”, “Asa de papel”, “TOT”, “Se criança governasse o mundo”, entre outros, Marcelo faz parte da trajetória do Salão do Livro Vale do Aço desde quando o projeto era realizado apenas em Belo Horizonte, com o nome “Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais”. Também contribuiu para o primeiro projeto de interiorização do evento em Ipatinga e, agora, estendido a todo Vale do Aço.

A homenagem será prestada com apresentações teatrais e oficinas baseadas nas obras do escritor. Durante a realização do evento serão sorteados vales-livros a todos os participantes das atividades culturais.

EDUCADORES

De 7 a 9 de junho, o Salão do Livro oferecerá aos professores uma programação especial de mesas-redondas e uma palestra com o tema “O Amor”. As mesas-redondas serão mediadas pelo homenageado do evento, o escritor Marcelo Xavier, e serão conduzidas sob as perspectivas “O amor pela profissão de escritor/ilustrador” e “O amor na literatura”. No dia 7 de junho (quarta-feira), os convidados serão os escritores Nelson Cruz e Humberto Oliveira. Já no dia 9 de junho (sexta-feira), a segunda mesa-redonda conta com a participação dos escritores Paulo Bernardo e Marcos Mota.

No dia 8 de junho (quinta-feira), entrecortando a programação das mesas-redondas, será ministrada a palestra musicada “Educar para a diversidade: os 5 pilares da educação inclusiva”, do empresário Leonardo Gontijo e o do escritor e músico Dudu do Cavaco, do Instituto Mano Down. Voltada para professores e educadores da região, a palestra abordará o conceito de “inclusão” a partir do amor, contando a trajetória dos dois irmãos na formação do Instituto e importância da educação inclusiva para formação de alunos críticos.

Os interessados em participar das mesas-redondas e da palestra podem retirar ingressos, gratuitamente, na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, a partir de 31 de maio.

O agendamento para a participação de escolas nas atividades já pode ser feito pelo telefone: 31.3824.3731. Inscrições para oficinas e mesas-redondas pelo telefone: 31.9.8324.4860 ou e-mail contato@salaodolivrovaledoaco.com.br.

HISTÓRIA

Em mais de uma década de trajetória literária e cultural, o evento reuniu um público de mais de 300 mil visitantes, em média 30 mil pessoas passaram pelo Salão do Livro a cada ano. O projeto surgiu de uma parceria entre Usiminas e a produtora cultural Paralelo 3 Projetos Especiais, com o apoio institucional da Câmara Mineira do Livro. A iniciativa objetiva promover a interiorização, bem como democratização da literatura e da cultura. Conta com o patrocínio da Usiminas para realização da programação cultural e da Feira do Livro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

O evento tem como apoiadores locais a Secretaria de Governança Educacional (Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano), a Prefeitura Municipal de Ipatinga, Shopping Vale do Aço, Fiemg, Sesc/MG e o Instituto Cultural Usiminas.

Serviço

10º Salão do Livro Vale do Aço

6 a 11 de junho de 2017 (terça a domingo)

Centro Cultural Usiminas – Shopping Vale do Aço – Ipatinga (MG)

Agendamento escolas a partir de segunda-feira (22/05)

Visitação escolar: Ação Educativa – 3824-3731

Oficinas e mesas-redondas: 31 9 8324 4860 (CLARO) – contato@salaodolivrovaledoaco.com.br

Entrada franca