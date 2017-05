Sábado tem indie rock, música autoral e Los Hermanos no Garajão

Três bandas se apresentam no espaço cultural Garajão neste sábado (13), a partir das 21h. De Montes Claros, A Outra Banda da Lua será a atração autoral da noite e promete levar o público a “uma atmosfera psicodélica e contemporânea”. Já a Kings Of Rodeo, de Belo Horizonte, desembarca na casa trazendo um repertório que passeia pelo rock independente internacional. E os cariocas da banda Los Hermanos ganham um tributo feito pela Los Beatos, de Timóteo, que é a terceira atração da noite.

A Outra Banda da Lua é formada pelo multi-instrumentista Edson Lima, tem Marina Sena nas composições e vocal, o baterista Mateus Sizílio, o baixista Matheus Bragança e Victor Manga na flauta e teclado. Suas influências são a Tropicália, o Clube da Esquina e a vanguarda paulista, entre outros artistas e manifestações culturais brasileiros.

KINGS E LOS BEATOS

Já a Los Beatos sempre executou com muita precisão as principais canções de Beatles e Los Hermanos. Mas neste sábado, o experiente trio – Raul Assunção na guitarra, Emerson “Tutu” no baixo e Leandro Cortezão na bateria – fará um especial exclusivo à banda carioca, que surgiu em 1997 e lançou cinco discos.

Por sua vez, a Kings of Rodeo é uma banda que atua no cenário rock n’ roll belo-horizontino desde 2013. Tem Aldrin Salles na bateria, Jack Santos no baixo, Henrique Guedes na guitarra, e o vocalista Vitor Fortunato. Bandas de ‘indie’ rock internacionais como The Strokes, Artic Monkeys, Kings Of Leon, The Black Keys e The Killers tão no repertório da KOR, que é o nome pelo qual ficou conhecida pelos fãs.

Serviço

Ingressos antecipados para o evento deste sábado estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga. Também podem ser adquiridos no Barteco (Centro Comercial do Cariru). Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing (Centro).