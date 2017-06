Rock com seis bandas mineiras arrecada agasalhos em Ipatinga

Seis bandas mineiras serão as atrações do “Futebol, Agasalho e Rock”, evento filantrópico que será promovido pelo espaço cultural Garajão neste sábado (3), a partir das 15h, em Ipatinga. Alguns dos destaques são a 80 Futebol Clube, de Governador Valadares, que reúne experientes músicos para um tributo a grandes nomes nacionais como Titãs, Kid Abelha e RPM, e a ‘KKFOS’, de Belo Horizonte, que desembarca na casa com um som autoral que tem ganhado notoriedade nacional. As bandas The Lira e Alive, de Coronel Fabriciano, VéioJoe (Caratinga) e Neanderthal (São Gonçalo do Rio Abaixo) completam a programação.

Para participar do “Futebol, Agasalho e Rock”, basta doar um agasalho na portaria do Garajão após as 15h deste sábado. Todas as roupas arrecadadas serão doadas para entidades filantrópicas da região. Além das bandas, o espaço cultural vai transmitir o duelo entre Juventus e Real Madrid pela final da liga europeia dos campeões de futebol. Ainda haverá o sorteio de quatro ingressos para o jogo do Atlético Mineiro pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores.

AS BANDAS

A banda valadarense 80 Futebol Clube conta com cinco músicos apaixonados pelo rock nacional oitentista. Nomes como RPM, Ultraje a Rigor, Paralamas do Sucesso, Titãs, Biquíni Cavadão e Kid Abelha estão no repertório da banda, que se apresenta com camisas de times de futebol no “estilo retrô”. “A energia apresentada no palco e a forte interação com o público são uma das grandes armas da banda”, garante o guitarrista Bernardo Dias.

Por sua vez, a KKFOS é uma banda belo-horizontina formada em 2012. Atualmente tem Thiaggo Tayer (vocalista) e Vinícius Lira nas guitarras, Vinícius Fiumari no baixo e voz, e Aldrin Salles na bateria. Já participou de festivais como “Rock do Deserto II”, “Mamute” e “Jack Experience”. O som mescla influências de vários estilos, “captando desde a essência mais densa e pesada do stoner rock até a explosividade do punk”.

A Alive faz sua estreia nos palcos executando um cover exclusivo da internacional Pearl Jam. Já a The Lira apresentará o melhor do grunge, enquanto a Neanderthal tem um repertório classic rock, e a VéioJoe passeia pelo rap, new metal e reggae. Outras informações sobre o Futebol, Agasalho e Rock estão disponíveis na página do Garajão no Facebook.