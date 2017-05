Qualidade da Usiminas recebe reconhecimento de clientes

A Usiminas prossegue sendo reconhecida por grandes clientes pelo zelo em todas as etapas de fornecimento, comprometida em entregar produtos e serviços cada vez mais diferenciados ao mercado. A siderúrgica foi premiada pela Moto Honda na categoria “Excelência em Qualidade e Entrega” durante o Encontro Anual com Fornecedores, realizado no último dia 5, e pela Gestamp Automotive, um dos principais players globais do setor de autopeças, em evento promovido no dia 9.

O diretor executivo de vendas da Usiminas, Rinaldo Machado de Almeida, recebeu o prêmio conferido pela Moto Honda das mãos do presidente da montadora japonesa, Issao Mizoguchi, em cerimônia realizada em Manaus, no Amazonas. “Essa é uma importante conquista da equipe Usiminas, especialmente pelo fato de a Honda ser muito rigorosa em sua avaliação e ter, durante o evento, destacado nossos méritos de forma especial”, afirma o diretor.

A Usiminas tem parceria de longa data com a Honda no Brasil e, atualmente, fornece seis qualidades de aço ao segmento de motocicletas, originárias das usinas de Ipatinga e Cubatão, para utilização em tubos das motos produzidas pela montadora. “A premiação reflete a qualidade de nossos produtos, o bom desempenho de nossas entregas e o trabalho recentemente realizado de apoio ao cliente”, diz o gerente-geral de Atendimento ao Cliente, Garantia da Qualidade e Produto da Usiminas, Eduardo Côrtes Sarmento.

Desde que a Moto Honda passou a fabricar os próprios tubos, a Usiminas trabalhou em conjunto com a montadora para que os produtos tivessem as especificações adequadas ao processo. Segundo Marcos Rodrigues Mendes, gerente-geral de vendas para montadoras da empresa, o grande destaque da premiação é a consolidação do relacionamento e da confiança construída entre as companhias. “Cada vez mais, investimos no conceito de atender o cliente em todos os seus anseios e o prêmio ratifica esse trabalho”, frisa Mendes.

Já durante o workshop com fornecedores da Gestamp, realizado em Taubaté (SP), a Usiminas foi uma das agraciadas com o “Prêmio de Excelência em Qualidade” pelo desempenho apresentado ao longo do último ano. A empresa foi avaliada em indicadores como atendimento (vendas e assistência técnica), desempenho do material, da entrega e auditorias da qualidade. Durante todo o período de apuração para o prêmio, a Usiminas obteve IGC (Indicador Geral de Qualidade) acima de 95%.

É a primeira vez que a Usiminas é contemplada na premiação da Gestamp, para a qual são fornecidos produtos como laminados a quente, a frio e revestidos. “Esse reconhecimento simboliza que estamos preparados para desenvolver mais negócios com um dos principais clientes do segmento”, garante Evandro Shimidt de Paula, gerente-geral de Vendas para Autopartes da Usiminas.

COMPROMETIMENTO

As duas conquistas somam-se a outros prêmios recebidos recentemente pelo grupo Usiminas: o de Destaque Empresarial conferido à Soluções Usiminas – braço da companhia dedicado ao beneficiamento e distribuição do aço – no Encontro com Fornecedores da Honda Automóveis, no mês passado, e como uma das vencedoras do 7º Prêmio Mercedes-Benz de Responsabilidade Ambiental, entregue no fim de março, pelo projeto “Junto e Misturado – Baia de Mistura”, dedicado à reciclagem de resíduos inicialmente dispostos em aterro industrial na Usina de Ipatinga.

Os reconhecimentos refletem o compromisso da Usiminas em desenvolver produtos de alto conteúdo tecnológico, customizados para atender as necessidades dos mais diversos mercados, e de trabalhar junto com os clientes para o sucesso da aplicação dos materiais. Após um forte ciclo de investimentos realizado no início dessa década, focado principalmente em novas linhas de laminação e galvanização, a Usiminas vivencia um novo ciclo de produtos, muitos deles inéditos ou exclusivos no país. Somente no último ano, a siderúrgica colocou no mercado nove novos tipos diferentes de aço, sem incluir aqueles em que foram introduzidas melhorias importantes.