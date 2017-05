Projeto ‘Circo’ capacita crianças com habilidades especiais

O encerramento do projeto ‘Circo’, movimentou a Escola Municipal Hugo Duarte Coutinho, no Bairro Canaã, em Ipatinga, na última sexta-feira (19). O projeto visa melhorar o equilíbrio e a coordenação motora dos alunos de 4 e 7 anos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

Desenvolvida pela professora de Educação Física Nazareth Garcia dos Santos, neste ano, a inciativa contou com o apoio de estagiários da Faculdade Única. As ações no educandário foram desenvolvidas no período de dois meses.

De acordo Nazareth, certas dificuldades percebidas em alguns alunos nas escolas em que trabalha foram fator determinante para a busca de respostas que hoje o ‘Circo’ oferece. “Além do equilíbrio corporal, que contribui para a preservação da integridade física dos estudantes, procuramos desenvolver neles algumas habilidades como a coordenação óculo-manual e óculo-pedal (a capacidade do indivíduo de distinguir um objeto à sua volta e de coordenar este objeto percebido) e as acrobacias.” – explica a professora.

“Trabalhamos em cada aula uma aptidão. Começamos com o equilíbrio com latas, em seguida pernas-de-pau, equilíbrio com bastão, entre outros. Depois vamos para o malabarismo, usando instrumentos como a sacola, o lenço, bolas, até encontrarmos algo que eles consigam fazer com mais desenvoltura. Apesar de pequenos, eles já são capazes de fazer malabarismo com duas bolas, coisa que tem adulto que não faz. Também usamos como recursos didáticos a música e a dança.” – detalha Nazareth.

ALEGRIA E DINAMISMO

Para Maria da Penha Amorim, avó de um dos alunos (e que em meio a diversas performances de todos os envolvidos se apresentava como palhaço), o projeto aumenta a autoestima das crianças e estimula uma maior participação da família na vida escolar: “Estou muito satisfeita. São formas criativas de auxiliá-las. Além de apresentar nítida evolução em sua coordenação motora, meu neto melhorou o desempenho nas matérias. Isso sem contar que o projeto juntou toda a família.” – comemora.

Segundo a diretora da Escola Municipal Hugo Duarte Coutinho, Maria de Fátima Ribeiro, o projeto ‘Circo’ abrange todas as disciplinas. “O trabalho é realizado uma vez no ano e contagia a todos com sua característica de execução alegre e dinâmica. As crianças ficam entusiasmadas e os pais também.” – descreve.