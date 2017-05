Programa Caminhos do Vale da Usiminas viabiliza melhorias em infraestrutura

O Programa Caminhos do Vale iniciou a entrega do agregado siderúrgico às prefeituras da Região e do Colar Metropolitano do Vale do Aço. Até o mês de abril, mais de 77 mil toneladas do produto foram destinados aos municípios que firmaram parceria com a iniciativa em 2017.

O material, gerado durante a produção do aço na Usina de Ipatinga, garantirá a pavimentação e manutenção de estradas rurais além da recuperação de nascentes dentro das contrapartidas ambientais estabelecidas pela parceria.

Ipaba está entre os municípios que receberam os primeiros carregamentos do agregado. “Já iniciamos a aplicação em estradas rurais e a comunidade está satisfeita com a diferença. Temos muitos locais que precisam dessa melhoria no acesso, o que tem um grande impacto social e na economia. Estamos muito satisfeitos com essa parceria com a Usiminas,” declarou o prefeito Geraldo Reis Neves.

RESULTADOS

Em Marliéria, onde a parceria já é realidade desde 2015, o material que chegou neste ano tem destino certo, conforme explica o prefeito Geraldo Magela Borges, o Lalado. “Vamos usar o agregado siderúrgico para manter as boas condições das estradas onde já foi aplicado. Também usamos na sub-base do novo mirante que estamos construindo no Pico do Jacroá, em calçadas no centro da cidade e, ainda, em obras de contenção de encostas no distrito de Cava Grande. São obras que não conseguiríamos realizar aqui sem o programa,” destaca.

Com extensa área rural e importante destino turístico da região a partir do Parque Estadual do Rio Doce, a cidade já tem resultados consolidados. Importantes nascentes e diversas áreas degradadas foram recuperadas e mais de 224 km de estradas rurais foram pavimentados, o que mudou a realidade de estudantes, produtores rurais e toda a comunidade que vive em distritos distantes da área urbana.

Motorista de um dos ônibus escolares municipais, José Geraldo de Paiva transporta cerca de 50 estudantes por dia, que, em razão do programa, contam com o serviço todos os dias. “Cada vez que chovia, a passagem do ônibus ficava impedia por dois ou até três dias na semana. Desde que as estradas foram recuperadas com o material, não deixei de passar em nenhum dia mais.”

AMPLIAÇÃO

Até o fim do ano, as 26 prefeituras integrantes do programa deverão receber mais de 421 mil toneladas de agregado siderúrgico. “São parcerias muito importantes para o poder público e a empresa. A usina pode destinar de forma útil e sustentável os materiais gerados na produção. Ao mesmo tempo as prefeituras dispõem de mais um recurso para o desenvolvimento social e ambiental da população urbana e rural,” lembra o diretor de produção da usina de Ipatinga, Roberto Maia.

Além da aplicação em estradas rurais, o agregado siderúrgico beneficiado, conhecido como Açobrita, também foi homologado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para utilização como matéria-prima na construção de rodovias federais em todo Brasil.