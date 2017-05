Prefeitura retira parquímetros e retoma Faixa Azul em Ipatinga

Todos os totens-parquímetros utilizados para controlar e taxar o uso das áreas de estacionamento rotativo no centro de Ipatinga começam a ser retirados a partir da próxima semana. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (19) pelo prefeito Sebastião Quintão. Outra decisão importante anunciada é o estudo para cancelamento de todas as multas aplicadas exclusivamente por uso indevido destas mesmas áreas regidas pelos equipamentos eletrônicos, desde janeiro deste ano. O assunto foi encaminhado para análise da Procuradoria Geral do município.

“Embora os equipamentos se revelassem obsoletos, precisamos estudar juridicamente a questão, já que havia um contrato em vigor, que não foi nosso governo que celebrou. Vamos agora verificar com a ajuda da Associação Comercial, Câmara de Dirigentes Lojistas, o legislativo, um sistema mais moderno e que seja fácil de ser manuseado, que atenda aos anseios da população, como a emissão de cupom para comprovação do pagamento pela utilização das vagas do estacionamento rotativo”, declarou o prefeito, ao confirmar que o desligamento dos parquímetros será feito imediatamente.

Quintão deu a notícia ao lado do vice-prefeito Jésus Nascimento, do secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Gilmar Luciano Alves, e vereadores. Também estavam presentes o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, Cláudio Zambaldi , e também o presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), Luís Henrique Alves, que deram aval à decisão. Os dirigentes empresariais elogiaram a administração municipal por ter se sensibilizado com o apelo das entidades no sentido de desligar os parquímetros somente após a passagem do Dia das Mães e com outra alternativa já oferecida, “o que contribuiu para que o comércio tivesse um desempenho muito positivo com a preservação de espaços para os clientes nas áreas de estacionamento no centro”.

Os totens foram implantados na cidade por meio de contrato firmado pela administração anterior. Desde o início do atual governo, havia a intenção de rever o sistema, que além de não ser capaz de emitir aos usuários comprovantes do tempo utilizado, também se mostrava inaplicável sob o aspecto econômico, já que gerava mais despesas que arrecadação.

Por solicitação de representantes do comércio, em coletiva no dia 8 de maio, o prefeito Sebastião Quintão resolveu manter os totens ao menos até a passagem do Dia das Mães, enquanto buscava com sua equipe uma alternativa para substituí-lo. A decisão da administração é que o rotativo passará a ser temporariamente operacionalizado pelo município por meio do Faixa Azul, até definição de novo sistema e que haja a licitação para definir a empresa prestadora do serviço.