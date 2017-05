Prefeitura retira parquímetros das vias de Ipatinga

Por não atenderem às expectativas da comunidade e da nova administração municipal, todos os 129 totens-parquímetros que funcionavam em 18 ruas e também no antigo estacionamento da Apae, no Centro de Ipatinga, foram retirados.

O recolhimento dos equipamentos foi realizado pela empresa responsável por sua instalação, numa ação supervisionada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma). A retirada começou no domingo (28) e foi encerrada na manhã desta segunda-feira (29).

O Sistema Rotativo, desativado por determinação do prefeito Sebastião Quintão, foi implantado na cidade através de contrato firmado pelo governo anterior. Desde o início da atual gestão, havia a intenção de rever o sistema, que além de não ser capaz de emitir aos usuários comprovantes do tempo utilizado, também se mostrava inaplicável sob o aspecto econômico, já que gerava mais despesas que arrecadação. O estacionamento rotativo passará a ser temporariamente operacionalizado pelo município, nos mesmos moldes do antigo Faixa Azul.