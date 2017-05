Prefeito de Fabriciano participa da XX Marcha à Brasília

O prefeito de Coronel Fabriciano Marcos Vinícius participa da XX Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios. A abertura foi na manhã desta terça-feira (16), com a presença do presidente da República Michel Temer. Representando Fabriciano e a Associação Mineira de Municípios (AMM), onde é vice-presidente, Marcos compôs mesa juntamente com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Roberto Ziulkoski, Julvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e presidentes das entidades estaduais de representação municipal.

A marcha é o maior evento político do mundo em número de autoridades presentes, promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). O evento tem como objetivo reunir representantes do Governo Federal e dos municípios para debater sobre a redução do custeio das máquinas públicas e repasses financeiros condizentes com as competências estabelecidas pelo Pacto Federativo.

Durante o evento, Marcos se reuniu com o Ministro das Cidades, Bruno Araújo e o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, solicitando investimentos para Coronel Fabriciano. Um dos destaques da programação do encontro é a reunião dos prefeitos com a bancada mineira, que ocorrerá nesta quarta-feira (17). Na oportunidade, Vinicius apresentará pautas aos deputados e senadores para aprovação de projetos em beneficio dos municípios, no Congresso Nacional.