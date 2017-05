Polícia Federal prende Andrea Neves, irmã de Aécio

A irmã do presidente nacional do PSDB Aécio Neves, Andrea Neves, foi presa na manhã desta quinta-feira (18), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O pedido de prisão foi expedido pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).

Andrea é uma das principais assessoras do tucano. Desde o início da manhã de hoje, uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal mobiliza agentes em endereços ligados ao parlamentar na Zona Sul do Rio, em Brasília e em Minas. Fachin também mandou afastar Aécio Neves do mandato de senador, mas optou por não decretar a prisão do tucano, como foi pedido pela Procuradoria Geral da República. Esse pedido de prisão será submetido ao plenário do STF.

A operação da Polícia Federal foi deflagrada depois da delação do dono da exportadora JBS, que foi revelada pelo jornal O Globo. O empresário Joesley Batista contou que Aécio Neves pediu a ele R$ 2 milhões. No áudio, com duração de cerca de 30 minutos, o presidente nacional do PSDB justifica o pedido dizendo que precisava dessa quantia para pagar a defesa dele na Lava-Jato.