Polêmica do Hospital São Camilo deixa população sem atendimento

O corpo clínico do Hospital São Camilo decidiu suspender novos atendimentos, cuidando apenas dos pacientes que já estão internados na instituição. A Prefeitura de Coronel Fabriciano se posicionou hoje (30), por meio da Secretaria de Governança da Saúde, informando que as medidas possíveis e necessárias para se evitar a paralisação, ainda que temporária do hospital, vêm sendo articuladas entre o município e o Governo de Minas Gerais

Segundo a nota da prefeitura, o Hospital São Camilo é de propriedade do estado e o contrato de gestão com a mantenedora, Sociedade Beneficente São Camilo, se encerrou no último dia 9 de maio. As negociações para retomada da normalidade se dão em duas frentes: o reconhecimento da Gestão Plena dos Serviços de Saúde pelo município, e a cessão administrativa do hospital ao município, incluindo-se o bem imóvel e os bens móveis que lhe integram.

Segundo essas negociações, ficou estabelecido que o financiamento do hospital continua sob a responsabilidade do Estado de Minas Gerais e do Governo Federal, na medida das competências de cada um, não havendo nenhum comprometimento financeiro por parte do município, que fica somente com a gestão.

Segundo a nota, “pactuada uma transição em reunião realizada na Secretaria de Estado da Saúde, no dia 9 de maio de 2017, esta não ocorreu de forma resolutiva, eis que a Sociedade Beneficente São Camilo deixou a gestão do hospital sem cumprir com suas obrigações, sobretudo quanto ao acerto trabalhista com seus funcionários. Ainda, comunicou ao corpo clínico, assim como à Cemig, que não mais fazia parte da gestão do hospital, pura e simplesmente abandonando as suas responsabilidades enquanto entidade de saúde e entidade empresarial.

Hoje, ao que chega ao conhecimento tanto do município quanto do estado é que o hospital encontra-se com falta de medicamentos, suprimentos e insumos. A Prefeitura de Coronel Fabriciano não pode tomar nenhuma atitude de ordem administrativa enquanto a assinatura do Termo de Cessão com o Estado não se concluir.

É importante salientar que desde o início das tratativas, o Estado de Minas Gerais, na pessoa do secretário de Estado da Saúde, Sávio Souza Cruz, e toda sua equipe, conduzida pela subsecretária Maria Turci, foi solícito e responsável com a melhor solução para o povo de Coronel Fabriciano e vem cuidando das medidas legais pertinentes.

Assim sendo, a Prefeitura de Coronel Fabriciano reafirma seu compromisso de solução efetiva dos problemas da área de saúde, sem transferir ao Estado ou à União as decisões que são de sua responsabilidade, sem acovardamento.

A história recente justifica a atuação dos governos e partes envolvidas e a solução para o povo tem de ser definitiva.” – finaliza o comunicado.