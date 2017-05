Neste sábado tem “Rua de Lazer” em Ipatinga

O Serviço Social do Comércio (Sesc), em parceria com o Sindcomércio Vale do Aço e a Prefeitura Municipal, realiza neste sábado (13), de 9h às 13h, em Ipatinga, mais uma edição do projeto “Rua de Lazer”. A iniciativa que será desenvolvida na Praça 1º de Maio, no Centro, atenderá gratuitamente, crianças de todas as idades. Haverá apresentações artísticas, cama-elástica, jogos, ‘Espaço Kids’, oficinas de pintura facial e artesanato.

O presidente do Sindcomércio, José Maria Facundes, avalia que a Rua de Lazer será importante para atrair clientes para o Centro de Ipatinga na véspera do Dia das Mães. “Filhos de empresários, de comerciários e crianças de toda a cidade poderão brincar na praça. Será uma manhã de muita diversão e movimento nas lojas, assim como da primeira vez que apoiamos o evento em 2014”, prevê o dirigente sindical.

Conforme Facundes, o município de Dionísio também receberá uma Rua de Lazer no próximo dia 20, sábado. “O Sesc cumpre muito bem o seu papel social com esse tipo de iniciativa, pois além das brincadeiras, crianças, jovens e adultos ainda receberão orientações sobre cuidados com os dentes no espaço ‘Trilha da Saúde’”, revela o presidente do sindicato.