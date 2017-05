Movimento “Maio Amarelo” tem blitz educativa em Ipatinga

O Instituto Raquel Barreto, em parceria com a prefeitura, promove no próximo sábado (20), em Ipatinga, ações do Movimento Maio Amarelo 2017, que levanta bandeiras de maior segurança no trânsito e tem como tema “Salvemos vidas#reduza a velocidade”. O objetivo é conscientizar a população sobre um trânsito mais humano e seguro.

A campanha “Maio Amarelo” é um movimento internacional de mobilização e conscientização para redução de acidentes no trânsito em todo o mundo. Em Ipatinga, haverá uma concentração a partir das 7h de sábado (20), em frente ao Grupo Escoteiro Júlio Verne, na Avenida José Júlio da Costa, entre os bairros Ferroviários e Ideal. A previsão é de que participem cerca de 100 grupos organizados de ciclistas e motociclistas, o 37º Grupo Escoteiros Júlio Verne, Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros, entre outros.

Na oportunidade, será realizado um arrastão com panfletagem e blitz educativa, prevista para começar às 7h30. Às 9h deve acontecer a largada do passeio ciclístico, partindo do local rumo a Coronel Fabriciano, com escolta da PM.