Mostra de Teatro traz “Pedro e o Lobo” a Ipatinga

O projeto Mostra de Teatro apresenta neste sábado (13), às 16h, o espetáculo infantil Pedro e o Lobo. No palco do Centro Cultural Usiminas, o Grupo Giramundo e a Orquestra Jovem de Inhotim contam a história de Pedro, uma criança muito valente que vive com o avô.

Um belo dia, ele enfrenta um lobo com a ajuda dos seus amigos animais e, partir daí, se desenrola a peça musical criada por Sergei Prokofieff, um compositor ucraniano que viveu no início do século XX.

Nessa história, cada personagem é identificado por um som e, ao público, é apresentada a estrutura elementar de uma orquestra, seus principais timbres e famílias de instrumentos. O conto é uma homenagem ao universo da música clássica. Com delicadeza e um bocado de palhaçada, o grupo Giramundo mostra que esse tema é capaz de encantar as plateias mirins.

“Como estava previsto o projeto Mostra de Teatro, que conta com o patrocino da Net e da Claro e o incentivo da Lei Estadual de Incentivo a Cultural de Minas Gerais, também tem em sua programação espetáculos infantis de grande repercussão. Pedro e o Lobo, um espetáculo que está em cartaz desde 1993, promete divertir e emocionar crianças e adultos, além de trabalhar os instrumentos e funcionalidade de uma orquestra”, conta Fabrizio Teixeira idealizador da mostra.

Os interessados podem adquirir os ingressos a preço promocional (R$ 25) até 2h antes do espetáculo. Crianças a partir de 4 anos precisam adquirir o ingresso.

Serviço:

Pedro e o Lobo – Projeto Mostra de Teatro

Dia: 13/5

Horário: 16h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Classificação: livre

Duração: 1h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 25, meia entrada estendida a todas as categorias até 2 horas antes do espetáculo.

Faltando 2 horas: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos e maiores de 60)