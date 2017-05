Moda outono-inverno é mostrada no 7º Rodeio Fest Show

As Lojas Tenda apresentaram, no último final de semana, a sua nova coleção outono\inverno durante o 7º Rodeio Fest Show, em Vargem Alegre. Jaquetas de couro ecológico – com ou sem pelos sintéticos, saias com fendas generosas confirmaram que estão em alta e são peças chaves desta temporada, influenciada ainda pela silhueta athleisure, que mescla a praticidade dos looks esportivos com o conforto das pelas oversized, tema batizado como New Order.

O xadrez também compareceu ao desfile, assim como as jaquetas bomber, que seguem nesta estação mais desejadas do que nunca, com detalhes acolchoados. Looks mais elaborados, como moda festa, os de alfaiataria, fizeram contraponto no desfile com os itens mais descolados. Nesse quesito, o destroyed foi um dos destaques, ao lado de lavagens interpretadas em várias tonalidades do azul.

A inspiração Boho Dream também foi ao desfile, enfatizando as influências folk e étnicas da década de 70, e dando abertura a diversas cores que reinam neste período, tanto nas roupas quanto nos acessórios incrementados pelas franjas. A estética bem rock´n´roll ganhou pernas em diversos looks predominantemente escuros.

Os toques de sensualidade ficaram por conta dos decotes e fendas generosos, um viva aos novos românticos desta estação. A saia midi, super desejável para as mulheres contemporâneas, também ganhou ênfase como item que tem tudo para se manter nas próximas estações, como companhia para ir ao trabalho e até às baladas.

Além do desfile, as Lojas Tenda promoveram sorteios e muitas brincadeiras em seu camarote, um espaço privilegiado do 7º Rodeio Fest Show de Vargem Alegre. Antecipando a programação do Rodeio, a Loja Tenda Caratinga promoveu, em sua sede, uma Tarde de Autógrafos, com a dupla João Lucas & Diogo, outra atração do 7º Rodeio Fest Show.