MODA: O outono-inverno está aí!

Para mim, o outono-inverno é a meia-estação mais elegante e chique do ano. Hora de tirar do armário os casacos, botas, moletons, lenços e cachecóis. Também é hora de saber o que a moda nos reserva. Mesmo quem não é tão ligado no assunto sabe que o que vemos nas lojas é o reflexo das chamadas tendências e é impossível não querer saber um pouquinho do que vem por ai, para poder usar, comprar e arrasar!

Se você quer saber o que vai ‘bombar’ nas estações mais frias de 2017 está no lugar certo. Nesta matéria vamos revelar as principais tendências da moda outono inverno 2017.

CORES PRIMÁRIAS

Vermelho

Isso mesmo, vermelho! A cor mais quente e sexy surge novamente e é unanimidade nas coleções. A tendência é tanta que até nas botas ele pode ser visto com frequência. Assim como o veludo, a cor vermelha reaparece como protagonista da cartela de cores das principais marcas, pecas e coleções.

Impressionante como veludo ressurgiu com força total em praticamente todas as coleções das semanas de moda internacional. O tecido nobre é aposta para todas as peças na estação. Engana-se quem pensa que o veludo é apenas para a noite. Ele virou aliado do look do dia, o segredo é mesclar o tecido com jeans, couro, malha, renda e criar uma pegada mais street.

Preto

Desde a estação passada a trend da lingerie à mostra dá as caras. A aposta foi tanta que hoje a peça surge com protagonista do look. Basta combinar com outras peças para quebrar um pouco da sensualidade que ela remete. Existe uma infinidade de peças a serem combinadas e de propostas a serem criadas. No frio, o ideal é mesclar com blazzers e casacos, com uma calça de cintura alta.

Branco

Saia e cropped branco

Verde Militar

Não é segredo o sucesso da cor, afinal o verde militar compõe as peças mais estilosas e trends das estações. Dão uma pegada de estilo ao look por remeterem a produções mais ousadas. O boom da cor aconteceu em 2014, com o destaque na cartela de cores de marcas como Balmain, Versace e Chloe. Depois vieram as apostas no estilo militar chique e a cor predominou em várias peças.

Beijos e até a próxima! E aguardem que em breve tem novidades quentinhas no blog para vocês.

Foto – Eduardo Dutra – @oedudutra | Contato: (33) 99145-8833

Beleza – Indyaline Assis – @indyamakeup | Contato: (33) 999142-4850

