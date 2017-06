Minas Gerais registra redução de acidentes de trânsito com vítima

No último dia do Movimento Maio Amarelo, uma boa notícia para os mineiros: os acidentes de trânsito com vítima caíram em Minas Gerais na comparação dos quatro primeiros meses de 2017 com o ano passado. A redução alcança os 9,6% no Estado, com diminuição de 2.652 registros que resultaram em pessoas mortas, vítimas inconscientes ou feridos graves e leves. Já em Belo Horizonte a queda é de 3,1%.

Os dados também são positivos quando avaliadas algumas das maiores cidades do Estado. Montes Claros (-22,8%), Uberlândia (-13,9%) e Juiz de Fora (-7,5%) também tiveram queda neste tipo de ocorrência. Dos maiores municípios, apenas Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registrou um aumento de 8,7% de acidentes com vítima. Betim se manteve estável, com exatamente o mesmo número de 353 ocorrências no período. O detalhamento das estatísticas de trânsito dos 853 municípios mineiros está disponível no site da Secretaria de Estado de Segurança Pública, nos links Integração>Estatísticas>Estatísticas de Trânsito.

O número total de acidentes de trânsito registrado no Estado (com e sem vítima) também teve queda. De janeiro a abril de 2016, Minas registrou 82.802 acidentes. No mesmo período de 2017 foram 80.795 ocorrências, uma queda de 2,5 pontos percentuais.

O diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), Rogério de Melo Araújo, comentou os dados avaliando positivamente a redução dos índices e diz que espera que o movimento também seja reflexo de uma maior conscientização dos condutores. “A educação no trânsito é de grande importância para garantir mais segurança.”

Já o chefe da Sala de Imprensa da Polícia Militar, major Flávio Santiago, destacou que a instituição tem potencializado as operações preventivas e de fiscalização para garantir mais segurança aos usuários, principalmente nas rodovias, onde os acidentes são mais graves. “Diversas ações de conscientização para que o cidadão adote um comportamento mais seguro no trânsito são realizadas constantemente, inclusive aquelas voltadas para alertar os motoristas sobre os riscos de combinar bebida e direção”. Nas vias urbanas, inclusive, segundo a PM, a operação Lei Seca, realizada de forma integrada por instituições do Sistema de Defesa Social e municípios, é a aposta na contribuição para a redução.

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp), por determinação do governador Fernando Pimentel, também assegura a continuidade dos trabalhos integrados com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Guardas Municipais e BHTrans para que estes índices continuem diminuindo no Estado.

Na avaliação do subsecretário de Integração da Sesp, Marcelo Vladimir Corrêa, as ações integradas preventivas e repressivas que trabalham com os dados do Observatório de Segurança Pública Cidadã da Sesp são determinantes para a diminuição dos acidentes. “A assimilação da cultura de segurança e paz no trânsito dos motoristas e pedestres por meio das diversas atividades promovidas pelas interagências de saúde, segurança, educação e outras também são fatores motivadores”.

SEM VÍTIMAS

Os dados de acidentes sem vítimas – pequenas colisões ou ocorrências em que não há feridos – teve um pequeno aumento em Minas Gerais, apresentando uma elevação de 1,2% no quadrimestre de 2017. Em 2016 foram 55.289 acidentes sem vítimas e em 2017 foram 55.934. Em Belo Horizonte o aumento foi de 6,4% – de 18. 356 ocorrências de janeiro a abril de 2016 para 19.538 no mesmo período deste ano.

Grande aliada no combate à direção perigosa, na qual se mistura álcool e volante, as blitzen da campanha “Sou pela Vida, Dirijo sem Bebida” seguem atuante em todo o Estado para conscientizar a população sobre os riscos do efeito da bebida alcoólica na direção.

De janeiro a abril de 2017 as blitzen realizadas em todo o Estado abordaram 35.591 veículos. Foram registradas 32 prisões de condutores por crime de trânsito, quando o consumo é superior a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Outros 137 motoristas também tiveram a CNH recolhida e pagaram multa de R$ 2.934,70, por cometerem infração de trânsito (teste do bafômetro indicando entre 0,05 e 0,33 mg/l miligramas por litro de ar expelido). Também foram flagrados 767 motoristas inabilitados.