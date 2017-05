LBV promove evento em defesa da criança e do adolescente

A Legião da Boa Vontade (LBV), em Ipatinga, recebeu na manhã desta quinta-feira (11), a equipe do projeto “Fique de Olho – Disque 100”, desenvolvido pelo Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens (Eptom). O núcleo atua no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, incentivando a participação e o protagonismo juvenil.

O Eptom realiza ações de mobilização da população por meio de intervenções em entidades, escolas e audiências públicas, para que denunciem abusos. Na LBV, a equipe realiza pela segunda vez atividades no Centro Comunitário de Assistência Social com crianças e adolescentes que participam do programa “Criança: Futuro no Presente!”.

O tema foi abordado na instituição envolvendo todos os atendidos em dois grupos. Com as crianças, de forma lúdica foi realizado uma contação de história, roda de conversas e desenhos explicando sobre abuso e violência, ensinando que nunca devem ficar calados se acharem que estão sendo abusados.

O pequeno Kaic Miguel, 8 anos, disse o que entendeu com as orientações: “A gente precisa conversar com os nossos pais sobre abuso e violência sexual. Não é feio e não precisa ter vergonha porque eles podem ajudar a não acontecer isso porque eles sabem quando alguém quer fazer maldade com a gente. Temos que ser respeitados na nossa casa, na casa dos colegas, na escola, em todo lugar, não pode deixar ninguém passar mão falando que está fazendo carinho porque é mentira”.

ADOLESCENTES

Para os adolescentes, após assistirem a um filme sobre o tema, em uma roda de conversas discutiram o assunto com uma linguagem mais avançada, participaram de uma dinâmica, sempre reforçando a importância de não se calar.

“Nem sempre é fácil conversar sobre abuso e violência sexual porque é muito íntimo, deixa a gente com vergonha, parece que acham que a gente está praticando isso. Mas, temos que parar de ter vergonha e conversar sempre e assim evitamos que possa acontecer com a gente, é conversar para ficarmos mais atentos e com mais cuidado. Às vezes a gente acha que não está sendo abusado porque não tem conhecimento, então, quanto mais orientação tivermos será bom para nossa segurança.” – observa Kamylly Iolanda, 12 anos.

Sobre as atitudes preventivas que os pais devem ter, a coordenadora do Projeto, Ana Cláudia Silva observa que “os pais devem conversar muito com os filhos sobre sexualidade, orientar, incentivar a falarem, não guardar segredo. Muitos sofrem por falta de instrução. Devem conhecer os amigos de seus filhos e suas famílias e estimular a não ficarem isolados. Por isso é necessária muita atenção no sentido de protegê-las. Para identificar se a criança está sendo vítima de abuso é observar se houve mudança de comportamento, se está agressiva, calada, o rendimento escolar. Se ao dormirem, acordam assustados, algo errado está acontecendo. Se achar necessário, procure ajuda de um psicólogo”.

“Nossa instituição trabalha sempre temas de extrema relevância. Precisamos mobilizar toda a sociedade para criarmos uma rede de proteção para os atendidos”, disse a assistente social da LBV, Cristina de Vasconcelos.

“A gente vê aqui que as crianças são bem tratadas, um ambiente muito agradável, aqui vocês têm falado nesse assunto, tenho certeza de que vocês são parceiros nesta luta que é de todos nós”, ressaltou a assistente social e coordenadora do projeto, Ana Cláudia Silva.

A Instituição entende que quando as crianças conhecem os direitos e deveres crescem como cidadãos conscientes e tornam o mundo melhor. Por isso, em todas as suas Unidades, os mais valorosos sentimentos fazem parte dos projetos oportunizando aos atendidos vivenciá-los dia a dia.

Serviço

Em Ipatinga, o Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade funciona na Rua João Patrício de Araújo, 225, Bairro Veneza I.

Para outras informações, ligue: (31) 3822-8600.