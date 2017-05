Judô chega às escolas em Fabriciano

A Prefeitura de Coronel Fabriciano inaugurou, nesta quarta-feira (24), aulas de judô para crianças das escolas municipais que participam do Programa Novo Mais Educação, conhecido como horário integral. O evento aconteceu no Núcleo Ivano Bessa (Curumim), no Bairro Santa Inês, onde as aulas serão ministradas duas vezes por semana.

O projeto, inicialmente, irá atender 1.300 alunos de cinco escolas. Os estudantes são transportados em ônibus e retornam às escolas após as aulas.

A secretária de Governança Educacional, Ana Marta Inez, ressaltou a importância do esporte para desenvolver a comunicação e o empenho escolar. “A prática desportiva atua em benefício de diversas áreas como criação, integração social, expressão e o aluno leva essa autoestima para sala de aula, sente uma vontade maior de ser participativo”, disse.

O lançamento contou com apresentação dos alunos das aulas de percussão, que também fazem parte do projeto. E com aula demonstrativa do professor de judô, Carlos Vinícius Valencio, que agitou a plateia. “É gratificante ter esse retorno, os alunos ao final da aula agradecem e percebem a importância dessa gratidão, do respeito ao outro”, emocionou o professor.

O prefeito Marcos Vinicius sonha alto e acredita que o projeto nas escolas vai possibilitar o surgimento de atletas competidores. “Quem sabe nós teremos representante nas próximas olimpíadas, nas competições internacionais? Temos que sonhar alto e a gente sabe que no esporte, basta dar oportunidade e é o que estamos fazendo.”, ressaltou.

O programa “Novo Mais Educação” oferece, além de Judô, música em várias categorias, natação e outras atividades complementares.

O JUDÔ

O judô, criado no Japão em 1882, é o esporte de combate que mais deu medalhas ao Brasil nos jogos olímpicos. Não são permitidos golpes no rosto ou que possam provocar lesões no pescoço ou vértebras.

A judoca Rafaela Silva, conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O próximo Campeonato Mundial de Judô ocorrerá este ano em Budapeste, dia 28 de agosto.