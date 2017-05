Ipatinga terá “tratamento de choque” para recuperação do asfalto

O prefeito Sebastião Quintão anunciou, na tarde de hoje (19), que terá início, na próxima terça-feira (23), a “operação tratamento de choque” para recuperação da pavimentação asfáltica em Ipatinga. O serviço será executado pela empresa capixaba Monte Negro, vencedora da licitação aberta nos últimos.

A estimativa é que em três meses sejam aplicadas mais de 1.000 toneladas de asfalto na recuperação de todos os pontos críticos da pavimentação da cidade, abrangendo não só as vias principais, mas também as secundárias. O trabalho começa pelos corredores comerciais, onde há maior fluxo de veículos e itinerários do transporte público.

“Quando assumimos estava em vigor um contrato antigo com uma empresa que, entretanto, não atendia a demanda com a rapidez necessária e esperada. Havia também débitos acumulados do mandato anterior. Solicitamos um parecer jurídico para então fazer a rescisão e deflagrar o processo de concorrência para contratação de nova empresa”, informou Quintão. Ele garantiu que foi feito todo o possível para que tudo ocorresse no espaço mais curto de tempo, “já que a população estava sendo muito penalizada e esta era também uma questão que nos angustiava”.

De janeiro até o último dia 8, foram aplicadas 125 toneladas de asfalto em 83 vias da cidade. Pelo novo sistema planejado, com mais equipamentos, trabalhadores e materiais, a capacidade de atendimento será dez vezes maior. A expectativa é que funcionem três frentes de trabalho simultâneas.

RECAPEAMENTO

Boa parte da malha viária de Ipatinga tem pavimentação muito antiga, com mais de 30 anos de uso, e segundo o secretário de Obras de Ipatinga, Antônio Luiz Caram, a precariedade das pistas foi agravada pela falta de manutenção nas gestões anteriores.

“A falta de investimentos na recuperação do asfalto nas vias urbanas de Ipatinga, nos últimos dez anos, provocou uma situação de destruição tal que uma operação convencional de tapa-buraco, que é um serviço de forma continuada para atendimento às emergências, já não resolve”, explicou Caram.

Ele ainda adianta que a prefeitura está concentrando esforços para captação de recursos que permitam uma revitalização integral da malha rodoviária urbana, proporcionando um recapeamento estimado em torno de 50 km de pista.