Ipatinga terá mutirão de exames preventivos

Neste sábado (13), a Prefeitura de Ipatinga promoverá diversas ações na área de saúde da mulher para comemorar o Dia das Mães. O Departamento de Atenção Básica realizará em todas as Unidades de Saúde do município, a partir das 8h, um mutirão de combate ao câncer de colo de útero, além da atualização do cartão de vacina das crianças assistidas pelo Programa Bolsa Família.

As ações serão promovidas em paralelo ao Dia D da Campanha de Vacinação Contra a Gripe. Outras atividades como aferição de pressão, dicas de nutrição e orientações de atividades físicas, voltadas ao autocuidado, também serão oferecidas aos usuários.

Na área da Saúde Bucal, odontopediatras e técnicos de higiene dental promoverão para crianças de zero a cinco anos (que tenham necessidade de tratamento odontológico) um mutirão para agendar os atendimentos. Atualmente, cerca de 600 crianças aguardam na fila de espera do município para serem atendidas. Na ocasião, serão distribuídos também 300 kits contendo escova e creme dental. A ação será realizada de 8h ao meio-dia, na Unidade de Saúde do Bairro Cidade Nobre.

DEMANDAS REPRIMIDAS

Segundo a diretora do Departamento de Atenção Básica, Mariley Garcia, as ações têm por objetivo garantir que o público tenha acesso aos serviços essenciais de promoção à saúde e, assim, sejam eliminadas demandas reprimidas existentes na área.

“O mutirão de exame preventivo do colo de útero é destinado às mulheres que se enquadram nos critérios preconizados pelo Ministério da Saúde (MS), com idades entre 25 e 64 anos. Mas, em especial, nesse sábado, estaremos beneficiando o público feminino que está fora dessa faixa etária, desde os 18 até os 70 anos”, revela a diretora.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de colo do útero é o terceiro mais frequente na população feminina. A incidência só é menor que a de câncer de mama e do colorretal. “É importante que a mulher faça a prevenção, pois, com a descoberta precoce da doença, há mais chance de sucesso no tratamento e menores danos à paciente”, orienta Mariley.