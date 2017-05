Ipatinga tem projeto piloto de prevenção às drogas

O programa “Crack, É Possível Vencer”, que era executado nos municípios com o suporte da União, foi extinto e em seu lugar está sendo montada uma ação articulada e integrada de políticas sobre drogas capitaneada pelo Governo do Estado de Minas Gerais. A implantação foi iniciada nesta semana, tendo Ipatinga como cidade piloto.

Como parte de uma ampla programação, várias ações foram deflagradas nos últimos dias, visando reduzir a oferta de crack e outras drogas ilícitas. Alguns dos instrumentos utilizados são a repressão ao tráfico, abordagem e acolhimento dos dependentes químicos.

Como em todo o país e no Estado, a dependência química atinge inúmeras pessoas na cidade, penalizando também as famílias, onerando e ocupando o poder público em várias frentes. Assim é que o município está buscando incrementar novas políticas públicas de combate às drogas.

As ações desenvolvidas ao longo desta semana, em Ipatinga, contam ainda com apoio e presença da subsecretária de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Patrícia Magalhães Rocha. Na tarde de terça-feira (24), ela se reuniu no Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) com representantes dos organismos que formam a Rede Complementar de Suporte Social ao usuário em Ipatinga: Clínica Psicossocial (Clips), que é o serviço de urgência especializado em reabilitação psíquica e social; Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Polícia Militar, assistentes sociais e outros.

ABORDAGEM

Como parte das ações integradas, foi iniciado o Programa de Abordagem Regionalizada (PAR), da Polícia Militar, com apoio das secretarias municipais de Assistência Social e de Saúde. A partir de agora, este procedimento passa a acontecer pelo menos uma vez a cada mês nos pontos habitualmente usados para consumo de crack no município. O objetivo é incentivar nos usuários a busca espontânea de tratamento do vício nos canais disponibilizados pela rede de assistência.

Algumas abordagens já ocorreram em conhecidos pontos locais de uso de crack: a região do final da Rua Diamantina, no Centro, e ruas Serra do Mar e Serra Geral, no Jardim Panorama. Alguns dos abordados aceitaram a oferta de tratamento.

MOTIVAÇÃO

Segundo o comandante da 82ª Companhia de Polícia Militar, com base no Centro de Ipatinga, tenente Lyndon Johnson, apenas nos últimos seis meses, a PM catalogou cerca de 160 usuários de drogas. “Sabendo que podemos contar com a rede e com esta ação continuada, o trabalho fica mais produtivo”, avalia.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Ipatinga, Cláudia Castro, acrescenta: “Para o bem de toda a sociedade, estamos empenhados em dar todo suporte para que o usuário possa ser libertado da dependência. O novo governo da cidade prioriza este trabalho e esperamos colher bons frutos a médio prazo. A partir de agora estamos organizando os técnicos de todos os serviços afins prestados pela prefeitura e que serão disponibilizados para que o usuário e seus familiares saibam onde encontrar ajuda”, adiantou.