Ipatinga recebe Projeto Saúde em Pauta

Teve início em Ipatinga último sábado (27), o Projeto Saúde em Pauta, mantido pela TV Novo Tempo e pela Igreja Adventista. A abertura contou com a presença do presidente da União Sudeste Brasileira da Igreja Adventista do 7° Dia, pastor Maurício Lima, que esteve na cidade acompanhado do pastor do Cleber Reis, presidente da Associação Mineira Leste.

O projeto funciona na Rua Afonso Guimarães, no Bairro Cidade Nobre, oferecendo gratuitamente atendimento médico nas áreas de clínico geral, endocrinologia, neurologia, psicologia, terapia infanto-juvenil, nutrição, atividades esportivas e oficinas culinárias. Na oportunidade, os pastores conheceram o Projeto Social Tokugawa de Judô e Jiu-jitsu, que também recebe alunos encaminhados pela Igreja Adventista.

Aproximadamente 50 atletas da Equipe Tokugawa fizeram apresentações nas modalidades de judô e jiu-jitsu para os visitantes. Esta é primeira vez que a Igreja Adventista apoia projetos dessa natureza no Brasil. O projeto iniciou-se a partir da parceria do pastor Paulo Venâncio, líder local da igreja, e o professor da Equipe Tokugawa, Pablo D´ávila. Desde então, o projeto passou a atender 60 crianças oriundas de bairros que oferecem risco social , ofertando a prática esportiva e quimonos para treinamento. Essas crianças e seus familiares também serão atendidas gratuitamente dentro do Projeto Saúde em Pauta.