Ipatinga recebe Festival Gastronômico de Food Trucks

Neste final de semana será realizado no hall do Estádio Ipatingão, o Festival Gastronômico de Food Trucks de Ipatinga. O evento contará com a participação de 12 food trucks, cervejas artesanais, seis bandas de música, um espaço kids e sorteio de brindes.

A festa tem o apoio da Prefeitura de Ipatinga através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. De acordo com o secretário da pasta, Célio Aleixo, com este tipo de evento é possível aumentar a afluência de público até mesmo de cidades vizinhas ao município. “Estamos criando alternativas na cidade para movimentar o turismo e a economia, aproveitando alguns dos espaços públicos privilegiados de que dispomos. Este festival Gastronômico de Food Trucks será uma experiência para o nosso setor. Nós estamos trabalhando para montar um calendário de eventos para nossa cidade, e festivais como estes estarão incluídos”, adiantou.

A entrada para o festival gastronômico será de 1 kg de alimento não-perecível. A arrecadação será destinada a entidades credenciadas na Secretaria de Assistência Social de Ipatinga.

Serviço

O evento acontece em dois dias: sábado (27), de 15h às 24h, e no domingo (28), de 15h às 23h.