Ipatinga recebe até sábado a Feira do Livro Espírita

Começou hoje (8) e prossegue até sábado (13), na Praça Primeiro de Maio, no Centro de Ipatinga, a 38ª Edição da Feira do Livro Espírita. A mostra, promovida pela Aliança Municipal Espírita de Ipatinga (AME), funcionará de segunda a sexta-feira de 9h às 18h30. No sábado, o horário de funcionamento será das 9h às 14h.

Segundo Cristina Lopes, do Departamento de Comunicação Social da AME, estão disponíveis para aquisição, na feira, mais de 400 títulos, entre as obras básicas de Allan Kardec (codificador da Doutrina Espírita) e livros de autores famosos, como Chico Xavier, Divaldo Franco e Raul Teixeira. O evento marca os 160 anos do lançamento do Livro dos Espíritos por Alan Kardec.

No próximo sábado (13), dia do encerramento da feira, em iniciativa do Movimento Pro Vida, será realizada também no local, preleção de Linda Teixeira, da Comunidade Espírita Joana de Ângelis, que abordará o tema “O Valor da Vida. Após a palestra, haverá a “Caminhada Pela Vida” pelas ruas do Centro.