Ipatinga ganhará duas novas escolas públicas

O vice-prefeito e secretário de Educação de Ipatinga, Jésus Nascimento, anunciou nesta sexta-feira (19), que a prefeitura iniciará no mês que vem a construção de duas novas unidades escolares voltadas para a educação infantil: uma no Bairro Bom Jardim e outra no Distrito de Barra Alegre. Juntos, os estabelecimentos vão garantir a abertura de mais 800 vagas para os turnos matutino e vespertino na rede municipal de ensino.

Segundo o engenheiro José Cirnon da Silva Júnior, diretor da Delta Engenharia – a empresa responsável pela execução das obras -, as duas unidades (Projeto ProInfancia tipo 1) serão concluídas no prazo de 10 meses, com previsão de entrega ao município em março de 2018. Jésus adiantou que as escolas terão suas portas abertas à comunidade no mês seguinte. Cada um dos projetos prevê uma área construída de 1.500 metros quadrados. Ainda de acordo com o vice-prefeito e secretário de Educação, outras duas creches estão sendo construídas nos bairros Limoeiro e Bethânia. As obras serão concluídas no mês de julho próximo, sendo os estabelecimentos entregues à comunidade em agosto.

Jésus Nascimento explicou que as duas novas unidades educacionais a serem construídas a partir de junho estão sendo viabilizadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) “que estavam praticamente perdidos”. O vice-prefeito ressaltou que as verbas, no valor de R$ 4 milhões, foram resgatadas “com grande empenho de nossa equipe de trabalho e graças também à intervenção decisiva do gabinete do deputado federal Leonardo Quintão”.

CONVÊNIO COM A APAE

Com a presença da presidente da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Ana Maria Andrade, e vários professores da instituição, a administração municipal também oficializou nesta sexta-feira (19), por meio da Secretaria de Educação, a retomada do convênio para atendimento a 350 alunos com necessidades especiais assistidos na cidade. A parceria estava interrompida em função de pendências documentais e dívidas herdadas do mandato anterior.

Conforme a principal dirigente da entidade, que funciona no município desde 1976, “ao serem informados da retomada do convênio, todos os funcionários ficaram exultantes, renovando seus ânimos para continuarem o seu trabalho, e também os pais de alunos de alegraram muito”.

Bastante emocionada, Ana Maria contou que ela mesma é mãe de aluno assistido pela APAE, tendo se envolvido na gestão da entidade por vivenciar de perto os desafios que a instituição enfrenta para manter suas atividades.