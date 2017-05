Ipatinga busca alternativas para estacionamento rotativo

O prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão, recebeu na tarde desta segunda-feira (8), em seu gabinete, representantes do legislativo e da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga e Câmara de Dirigentes Lojistas (Aciapi/CDL), quando confirmou o debate com os dois segmentos e outros setores da sociedade sobre uma alternativa para os parquímetros instalados na cidade pelo governo anterior. Ele reconheceu que os equipamentos, implantados para monitorar o tempo de uso das vagas de estacionamento, se revelou obsoleto e frustrante para os usuários, além de antieconômico para o município.

Contudo, para que os lojistas não sejam prejudicados num momento em que se espera uma melhor resposta dos consumidores, às vésperas dos Dias das Mães e dos Namorados, o mecanismo permanece ativado temporariamente. O sistema deverá ser substituído em breve por uma solução mais eficiente a ser buscada através de estudos.

O apelo para que o comércio não esteja “descoberto, sem um plano B oferecido pelos poderes públicos”, foi enfatizado pelo presidente da CDL, Cláudio Zambaldi. Ele lembrou que ainda no ano passado, “quando o governo anterior iniciou o processo de implantação dos parquímetros em fim de mandato, a falta de emissão de recibos pelas máquinas já era questionada”.

No entanto, Zambaldi considera “um desastre a falta de outro instrumento de controle, já que há pessoas, inclusive ambulantes, que ocupam desde a manhã até o fim do expediente, diariamente, as vagas que deveriam ser usadas pelos consumidores, isto numa conjuntura de grandes dificuldades para os comerciantes”.

INICIATIVA DO LEGISLATIVO

O reestudo do sistema de controle de vagas de estacionamento foi solicitado no último final de semana pelos 17 vereadores que compõem a base do prefeito na Câmara de Ipatinga. Mas Sebastião Quintão revelou na coletiva que há algum tempo o governo já se mostrava incomodado com o problema, “entre tantos outros, de toda ordem, deixados pelo governo anterior”.

Quanto ao pedido de sua base para suspender a cobrança de multas emitidas, o prefeito adiantou que a medida será avaliada, “dentro de critérios de equidade, para que eventuais infratores não sejam beneficiados em detrimento daqueles que tiveram o cuidado de cumprir a lei”.

A reunião foi acompanhada pelos vereadores Ademir Cláudio, Adiel Fernandes, Cassinha, Franklin Meireles, Gilmarzinho, Jadson Heleno, José Geraldo de Andrade, Luiz Márcio, Márcia Perozini, Masinho, Nardyello Rocha, Paulo Cezar dos Reis, Rogerinho, Tonico, Toninho Felipe, Vanderson da Autotrans e Wanderson Gandra.